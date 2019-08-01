Глоток свежего воздуха: в Яранске проходит пленэр художников России

В Яранске проходит Всероссийский академический симпозиум-пленэр художников России "Вятская провинция - по святым местам". Карина Алоян встретилась с участниками и узнала, чем их вдохновляет вятская глубинка.Они едут сюда за вдохновением и глотком "свежего воздуха" в прямом и переносном творческом смысле.Резеда Юсупова на яранском пленэре во второй раз. Попасть сюда - мечтала давно. Мечты, как известно, должны сбываться и вот она здесь. С любимыми кистями, красотой вокруг, единомышленниками.В течение ближайших недель художники будут работать в окрестностях Яранска – писать пейзажи и портреты в деревнях и селах. За 11-летнюю историю пленэра сотни мастеров кисти посетили вятскую глубинку.Не только пишут здесь, на месте, но и привозят свои картины с собой, чтобы познакомить со своим творчеством. Выставка "Палитра России" - как художественное погружение в самые удивительные уголки нашей страны. И всё это - в одном месте.Это - не простой пленэр. Единственный в России пленэр академии художеств. Итогом этого, как и прошлых лет, станет закрытая выставка в академии художеств.Краски, линии, техники - у каждого художника свои, в каждой картине - индивидуальная игра света и тени, взгляд. И, конечно, своя, особенная любовь к ней - вятской глубинке.