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Глоток свежего воздуха: в Яранске проходит пленэр художников России

Глоток свежего воздуха: в Яранске проходит пленэр художников России

Вчера, 17:16
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Карина Алоян

В Яранске проходит Всероссийский академический симпозиум-пленэр художников России "Вятская провинция - по святым местам". Карина Алоян встретилась с участниками и узнала, чем их вдохновляет вятская глубинка.

Они едут сюда за вдохновением и глотком "свежего воздуха" в прямом и переносном творческом смысле.

- В Яранске сохранились дома, первоначально какие они были, в хорошем состоянии и они передают ту атмосферу начала века.

Резеда Юсупова на яранском пленэре во второй раз. Попасть сюда - мечтала давно. Мечты, как известно, должны сбываться и вот она здесь. С любимыми кистями, красотой вокруг, единомышленниками.

РЕЗЕДА ЮСУПОВА, ХУДОЖНИЦА:
«Встреча с художниками. С именитыми, молодыми, работающими художниками, которые в творчестве, которые пишут, работают и живут этим».

В течение ближайших недель художники будут работать в окрестностях Яранска – писать пейзажи и портреты в деревнях и селах. За 11-летнюю историю пленэра сотни мастеров кисти посетили вятскую глубинку.

ЕЛЕНА, ХУДОЖНИЦА (Г. КАЗАНЬ):
«Вообще, восторг. Безумный восторг, потому что все соскучились по этой старине. Как в старинном фильме - всё готово, только снимай».

Не только пишут здесь, на месте, но и привозят свои картины с собой, чтобы познакомить со своим творчеством. Выставка "Палитра России" - как художественное погружение в самые удивительные уголки нашей страны. И всё это - в одном месте.

ЮРИЙ МИТЮШОВ, ДИРЕКТОР ПЛЕНЭРА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ "ВЯТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ":
«За 10 лет, то, что прошедший период - он стабилизировался в организационном отношении и по позициям и по произведениям, по расширению географии, мастерству мастеров живописи и графики. Здесь в этом году с 19 регионов».

Это - не простой пленэр. Единственный в России пленэр академии художеств. Итогом этого, как и прошлых лет, станет закрытая выставка в академии художеств.

АНДРЕЙ БОБЫКИН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Что такое академический пленэр? Это значит, что над этим пленэром Российская академия художеств взяла патронат. Мы находим таланты, отсматриваем их работы и дальше их продвигаем. Мы со всей России ищем очень одаренных художников, и они являются основой Российской академии художеств».

Краски, линии, техники - у каждого художника свои, в каждой картине - индивидуальная игра света и тени, взгляд. И, конечно, своя, особенная любовь к ней - вятской глубинке.

Глоток свежего воздуха: в Яранске проходит пленэр художников России

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