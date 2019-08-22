В Яранске прошел фестиваль творчества и ремесел «Дворянское гнездо»

Песни, пляски, хороводы и, конечно, ярмарка. В Яранске прошёл ставший уже традиционным межрегиональный фестиваль народного творчества и ремесел «Дворянское гнездо».Мальчик на сцене - не просто ребёнок. По преданию, он слеплен из глины дедушкой с бабушкой.Глинышек главный герой разных мероприятий. А на сцену уже вышли показать свое мастерство исполнители русской народной песни и традиционного фольклора, участники конкурса "Дворянский разгуляй!" Многие номера сопровождались живой музыкой.В этот день и песни пелись, и хороводы водились. Девочки из села Кугушерга Яранского района вчетвером исполняли танец.Фестиваль - это не только творческие номера. Мастера художественного творчества и декоративно-прикладного искусства свои изделия представили на выставке «Кладовая ремёсел».Фестиваль проходит уже в 13 раз. А зародился он в деревне Дворяне Никольского сельского поселения, отсюда и название «Дворянское гнездо». Потом разросшись, фестиваль переместился в Яранск. С каждым годом на городской площади становится всё теснее: приезжают мастера и умельцы не только нашей области, но и из соседних регионов - Чувашии, Татарстана, Марий-Эл, Нижегородской области.