В Яранске прошел фестиваль творчества и ремесел «Дворянское гнездо»

Песни, пляски, хороводы и, конечно, ярмарка. В Яранске прошёл ставший уже традиционным межрегиональный фестиваль народного творчества и ремесел «Дворянское гнездо».
Мальчик на сцене - не просто ребёнок. По преданию, он слеплен из глины дедушкой с бабушкой.
ЯРАНСКИЙ ГЛИНЫШЕК:
«Я ожил, поел блинов, сижу на печке, а дедушка с бабушкой встают и спрашивают: "Ты кто такой?". А я им: "А я Глинышек, внучек ваш". Дедушка научил меня на рыбалку ходить, в рожок, в трубу играть. Однажды меня украла Баба-Яга, а я сумел от неё убежать».
Глинышек главный герой разных мероприятий. А на сцену уже вышли показать свое мастерство исполнители русской народной песни и традиционного фольклора, участники конкурса "Дворянский разгуляй!" Многие номера сопровождались живой музыкой.
АННА КАЗАКОВА:
«У нас два номера было: один был про казака, как он вернулся домой. Как он шёл с настроением, как ему встретилась девушка, и как они потом поженились».
В этот день и песни пелись, и хороводы водились. Девочки из села Кугушерга Яранского района вчетвером исполняли танец.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРСКАЯ:
«Народный танец "Лебёдушка", он больше хороводный и сделан, чтобы девушки показывали свою энергию для своих будущих женихов».
Фестиваль - это не только творческие номера. Мастера художественного творчества и декоративно-прикладного искусства свои изделия представили на выставке «Кладовая ремёсел».
ОЛЬГА СОЗОНОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЯРАНСКОГО РАЙОНА:
«Идея фестиваля народного творчества и ремёсел "Дворянское гнездо" была в продвижении глиняной дворянской игрушки. Есть у нас такая мастерица Нина Михайловна Колчина, которая сама является автором данной игрушки. И мы её всячески популяризируем».
Фестиваль проходит уже в 13 раз. А зародился он в деревне Дворяне Никольского сельского поселения, отсюда и название «Дворянское гнездо». Потом разросшись, фестиваль переместился в Яранск. С каждым годом на городской площади становится всё теснее: приезжают мастера и умельцы не только нашей области, но и из соседних регионов - Чувашии, Татарстана, Марий-Эл, Нижегородской области.