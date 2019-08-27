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Педагогам Вятского художественного училища представили нового директора

Педагогам Вятского художественного училища представили нового директора

Сегодня, 17:12
42
Иван Швецов

В Вятском художественном училище имени Рылова сменился руководитель. Директором учебного заведения стал 38-летний Максим Наумов - известный кировский живописец. Смена руководства отражает новый тренд в управлении учреждениями культуры - ставка на молодые кадры, "свежую кровь".

Максим Наумов окончил лицей при художественном училище, потом само училище, после учился в московском гуманитарном университете на отделении полиграфического дизайна. Как написано о нем в «Википедии», Наумов - нонконформист, работающий в манере «комплементарного гротеска». Его выставки проходили в Москве, Саранске, Кирове, Твери, Архангельске и других городах.

МАКСИМ НАУМОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А. А. РЫЛОВА:
«Первоочередная задача - отметить юбилей училища, затем сохранить традиции и пропагандировать достижения училища на фоне системы образования Кировской области».

Бывший директор училища оставила свой пост по семейным обстоятельствам. Вопреки слухам о грядущем объединении музыкального училища, художественного училища и училища культуры, причина кадровых перемен здесь - потребность в обновлении педагогическго коллектива, которая давно назрела, по мнению министра культуры.

ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самая главная задача, которая ставилась - привлечь сюда новых педагогов, начала решаться. Это очень отрадно. При всем уважении к педколлективу, нужна молодая кровь, свежая струя».

Художественное училище тесно сотрудничает с Московским государственным академическим художественным институтом им. В.И.Сурикова и другими вузами страны. В настоящее время в учебном заведении работает более 20 преподавателей, обучается более 180 студентов.

Педагогам Вятского художественного училища представили нового директора

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