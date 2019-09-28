Выставка к юбилею Вятского художественного училища

Вся столетняя история Вятского изобразительного искусства в одной экспозиции. В Выставочном зале художественного музея открылась большая выставка, посвященная юбилею Вятского художественного училища.Молодой директор Вятского художественного училища сегодня взволнован - Максиму Наумову нужно достойно встретить юбилей училища, которому в этом году исполнилось 55 лет. Дата серьезная, как и имя, которое носит это учебное заведение.На юбилейной выставке представлено больше 60 произведений вятских художников, которые преподавали в училище. Все работы из фонда художественного музея и вместе экспонируются впервые. Живопись, графика, скульптура - абсолютно разный почерк, техника, эпоха, но все же одна школа, где есть место и академической традиции, и яркой индивидуальности каждого.Профессия художника востребована и сегодня. В училище учатся более пятисот студентов по направлениям: живопись, декоративно-прикладное искусство и дизайн.Свой юбилей Вятское художественное училище отмечает двумя выставками - "100 лет художественного образования Вятки" и "Art Start ВХУ-55", где будут представлены 150 лучших дипломных работ студентов с момента основания по сегодняшний день.