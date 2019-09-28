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Выставка к юбилею Вятского художественного училища

Выставка к юбилею Вятского художественного училища

Сегодня, 14:51
175
Юлия Шалаева

Вся столетняя история Вятского изобразительного искусства в одной экспозиции. В Выставочном зале художественного музея открылась большая выставка, посвященная юбилею Вятского художественного училища.

- В 1919 году было открыто первое промышленное художественное училище - поэтому художественному образованию Вятки 100 лет.

Молодой директор Вятского художественного училища сегодня взволнован - Максиму Наумову нужно достойно встретить юбилей училища, которому в этом году исполнилось 55 лет. Дата серьезная, как и имя, которое носит это учебное заведение.

МАКСИМ НАУМОВ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А.А. РЫЛОВА:
«Аркадий Рылов - это один из основателей русского классического пейзажа конца 19, начала 20-го века. Он активно работал в Санкт-Петербурге, но имеет прямое отношение к Вятке, потому что он родился в Истобенске. Там находится база художественного училища, на которую студенты ездят на практику».

На юбилейной выставке представлено больше 60 произведений вятских художников, которые преподавали в училище. Все работы из фонда художественного музея и вместе экспонируются впервые. Живопись, графика, скульптура - абсолютно разный почерк, техника, эпоха, но все же одна школа, где есть место и академической традиции, и яркой индивидуальности каждого.

ИГОРЬ СМЕТАНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»:
«Гордое звание вятский художник остается за нами и укрепляется. Мы читабельны, нас узнают, мы обогащаем все сообщество художников России».

Профессия художника востребована и сегодня. В училище учатся более пятисот студентов по направлениям: живопись, декоративно-прикладное искусство и дизайн.

МАКСИМ НАУМОВ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А.А. РЫЛОВА:
«Мы по-прежнему, как и все 55 лет готовим базу, ничего не поменялось. Наши студенты - выпускники серьезных ВУЗов - Суриковской, Строгановской академии».

ЕЛЕНА ОПАЛЕВА, БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А.А. РЫЛОВА:
«Как вот говорят в церкви есть намоленное место, ты понимаешь, что очень много людей там были, приходили со своими радостями и печалями – там, по сути, тоже самое. Ты понимаешь, здесь ни одно поколение выросло, когда многие из наших преподавателей бывшие выпускники, точно также как и я. Когда мы приходим и понимаем, что это большой творческий дом».

Свой юбилей Вятское художественное училище отмечает двумя выставками - "100 лет художественного образования Вятки" и "Art Start ВХУ-55", где будут представлены 150 лучших дипломных работ студентов с момента основания по сегодняшний день.

Выставка к юбилею Вятского художественного училища

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