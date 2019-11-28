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"Театр в главной роли" - новая выставка в Выставочном зале Вятского художественного музея

"Театр в главной роли" - новая выставка в Выставочном зале Вятского художественного музея

Сегодня, 18:08
131
Юлия Шалаева


"Театр в главной роли" - так называется новая выставка, которая открывается в Выставочном зале Вятского художественного музея. В экспозиции можно увидеть эскизы к спектаклям, которые делали известные художники, а также костюмы, реквизит и куклы из кировских театров.

Любой вид искусства не может существовать сам по себе. Так, живопись часто соединяется в полотнах с историей и литературой, музыка с театром, а театр, пожалуй, со всеми искусствами одновременно. Действительно, театральный мир настолько многообразен, что к нему часто обращали свой взор известные художники: Врубель, Экстер, Чарушин, Демидов, особой - исторической достоверностью отличался Бенуа.

МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "ТЕАТР В ГЛАВНОЙ РОЛИ":
«Эскиз к декорации к постановки каменный гость по трагедии и костюм к постановки Мнимый больной».

Театральные работы художников из фондов Вятского художественного музея стали украшением новой выставки, посвященной театру. Под занавес уходящего года музей собрал в одной экспозиции работы театральных художников и костюмеров. Здесь представлены все три кировских театра: есть эскизы к известным спектаклям, фотографии, макеты, реквизит и костюмы.

МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "ТЕАТР В ГЛАВНОЙ РОЛИ":
«Перед вами платье Надежды Живакини - актрисы вятского театра 1901 года. Данное платье создано к постановке К.Марджанова "Дядя Ваня"».

В экспозиции можно проследить как визуально менялся театр на протяжении века. Видно, например, как тщательно раньше работали над костюмами. Платья актрис украшены ручной вышивкой, а вот этот восточный наряд создан в технике батик. Особое внимание художники уделяли деталям. Так, Виктор Суханов в своем эскизе к спектаклю кировского драмтеатра «Дом Бернарды Альбы" прорисовал даже свет.

МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "ТЕАТР В ГЛАВНОЙ РОЛИ":
«По данному эскизу могли работать многие специалисты театра: декораторы, бутафоры, осветители. Допустим, он изображал окно и направлял на него свет - и осветителю было понятно, что нужно высветить данную декорацию».

В свою очередь театральные работы художников Театра на Спасской охватывают период последних тридцати лет. Особое место здесь отведено эскизам и макетам художника Елены Авиновой. Известные спектакли - "Дядя Ваня" и "Так-то да» прежде, чем появиться на большой сцене сначала были созданы в миниатюре. Позже это пространство станет живым и заполнит зрительный зал особой, Авиновской атмосферой.  Впрочем, искусством оживлять не живое обладают и художники, создающие кукол. Те, кто были в кукольном театре с детства помнят - как сидя в зале забывали о том, что куклой управляет человек.

- Дети были в полном восторге, когда кукла оживала. Глазки она может открывать и закрывать. Это Аленушка.

Выставка "Театр в главной роли" станет завершающим музейным проектом, посвященным Году театра. Экспозиция будет интересна и театралам, и дизайнерам, и тем, кто любит визуальное искусство в целом.
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