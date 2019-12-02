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06 дек 19:30 В Краеведческом музее открылась выставка цифровых копий картин Казимира Малевича и Василия Кандинского 06 дек 18:06 Кировские самбисты завоевали призовые места на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде 06 дек 17:59 В библиотеки имени Герцена прошёл вечер "Танцуем танго" 06 дек 17:53 В Кирове семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома 06 дек 17:46 Жители нескольких деревень вынуждены ездить в Киров по непроезжей дороге 06 дек 15:09 В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019" 06 дек 14:59 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 06 дек 11:05 Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский район 06 дек 11:02 В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины 06 дек 10:56 В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области
В Краеведческом музее открылась выставка цифровых копий картин Казимира Малевича и Василия Кандинского

В Краеведческом музее открылась выставка цифровых копий картин Казимира Малевича и Василия Кандинского

Вчера, 19:30
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Иван Швецов
В Краеведческом музее открылась выставка цифровых копий картин Казимира Малевича и Василия Кандинского


У кировчан появилась возможность поближе познакомиться с творчеством художников-авангардистов. Выставка цифровых копий картин Казимира Малевича и Василия Кандинского открылась в краеведческом музее.

Термин «авангард» для нас совершенно привычен, но тогда, когда только создавались эти работы, почти 100 лет назад, он не был в ходу. Тогда чаще употреблялись слова, которые подчеркивали либо оппози¬ционность искусства — «левые художники», «будетляне», «футуристы». Знаменитый "Черный квадрат" Малевича — это метафора тотальности. Весь мир сведен к геометрическим знакам — и больше в нем ничего нет. Супрематизм -- высшая точка в живописи, которая отменяет все дальнейшее.

ЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ ВЯТСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Здесь представлено больше 50 работ. Это уникальная возможность посмотреть все картины в одном месте. Оригиналы разбросаны по всему миру, часть в Москве, часть в Петербурге, часть в Берлине, Париже».
 
О Кандинском, еще одном герое выставки, стоит сказать отдельно. В его работах сильна символистская подоснова, он пытался описать воздействие тех или иных цветов на сознание. «Цвет, — говорил художник, — это клавиша; глаз — молоточек; душа — многострунный рояль. Живописец посредством той или иной клавиши приводит в вибрацию человеческую душу. Добавим, что размер работ не соответствуют оригиналам. Копии шедевров цифровые, то есть это высококачественная цветная печать, выполненная в технике жикле.
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