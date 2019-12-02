В Краеведческом музее открылась выставка цифровых копий картин Казимира Малевича и Василия Кандинского

У кировчан появилась возможность поближе познакомиться с творчеством художников-авангардистов. Выставка цифровых копий картин Казимира Малевича и Василия Кандинского открылась в краеведческом музее.Термин «авангард» для нас совершенно привычен, но тогда, когда только создавались эти работы, почти 100 лет назад, он не был в ходу. Тогда чаще употреблялись слова, которые подчеркивали либо оппози¬ционность искусства — «левые художники», «будетляне», «футуристы». Знаменитый "Черный квадрат" Малевича — это метафора тотальности. Весь мир сведен к геометрическим знакам — и больше в нем ничего нет. Супрематизм -- высшая точка в живописи, которая отменяет все дальнейшее.О Кандинском, еще одном герое выставки, стоит сказать отдельно. В его работах сильна символистская подоснова, он пытался описать воздействие тех или иных цветов на сознание. «Цвет, — говорил художник, — это клавиша; глаз — молоточек; душа — многострунный рояль. Живописец посредством той или иной клавиши приводит в вибрацию человеческую душу. Добавим, что размер работ не соответствуют оригиналам. Копии шедевров цифровые, то есть это высококачественная цветная печать, выполненная в технике жикле.