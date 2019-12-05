В ДХШ города Кирова можно почувствовать "Сказочное настроение" и увидеть "Новогоднее чудо"

В Детской художественной школе открылась выставка "Сказочное настроение. Новогоднее чудо". А еще прошли традиционные мастер-классы для учеников.
Такие экспозиции - уже добрая традиция. Их можно назвать предвестниками новогодних праздников, чудес, волшебного настроения и аромата мандарин, витающего в воздухе. Здесь Дед мороз, подарки и много радости - всё, что все мы так ждем в новогоднюю ночь.
МАРИЯ ВАЧЕВСКИХ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Дети безумно любят эту тему и в этом году мы сделали ретроспективную выставку, где посвящено деду морозу, снегурочке, которые были созданы не только в текущем году, но и разных лет».
В этом году в организации выставки приняли участие больше 20 ребят в возрасте от 5 до 10 лет. Но на этом новогоднее настроение не заканчивается. Ежегодно для ребят в преддверии праздников проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.
ВИКТОРИЯ МАЙБУК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Традиционно делаем новогодние игрушки. Иногда делаем символ года, иногда рождественские игрушки, тем более у нас проходят конкурсы, где могут ребята поучаствовать и даже победить».
Один из мастер-классов сегодня посвящен созданию новогодней игрушки в стиле дымки.
ЕГОР ДОРКОВ, УЧЕНИК ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Я делаю оленя, фигурку оленя, дымковскую игрушку из гипса. Сейчас на грунтовке. Я белым грунтом покрываю всю работу».
В кабинете напротив еще один мастер-класс - создают символ наступающего года - мышь. В самых разных вариантах, но самое главное с новогодним настроением. Ощутить детский предпраздничный трепет или посмотреть, как юные художники видят новогодние праздники можно на выставке до 15 февраля.