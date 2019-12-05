В ДХШ города Кирова можно почувствовать "Сказочное настроение" и увидеть "Новогоднее чудо"

В Детской художественной школе открылась выставка "Сказочное настроение. Новогоднее чудо". А еще прошли традиционные мастер-классы для учеников.Такие экспозиции - уже добрая традиция. Их можно назвать предвестниками новогодних праздников, чудес, волшебного настроения и аромата мандарин, витающего в воздухе. Здесь Дед мороз, подарки и много радости - всё, что все мы так ждем в новогоднюю ночь.В этом году в организации выставки приняли участие больше 20 ребят в возрасте от 5 до 10 лет. Но на этом новогоднее настроение не заканчивается. Ежегодно для ребят в преддверии праздников проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.Один из мастер-классов сегодня посвящен созданию новогодней игрушки в стиле дымки.В кабинете напротив еще один мастер-класс - создают символ наступающего года - мышь. В самых разных вариантах, но самое главное с новогодним настроением. Ощутить детский предпраздничный трепет или посмотреть, как юные художники видят новогодние праздники можно на выставке до 15 февраля.