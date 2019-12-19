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В Кирове зрители увидели постановку с участием актеров всех театров города

В Кирове зрители увидели постановку с участием актеров всех театров города

Вчера, 17:52
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Альбина Самигуллина
В Кирове зрители увидели постановку с участием актеров всех театров города


В России завершается год театра. В Кирове в честь его окончания в драматическом театре был представлен спектакль, в котором на одной сцене участвовали актеры всех профессиональных театров города.

Необычный по своему содержанию вечер начался под звуки симфонического оркестра, который сопровождал всё действие спектакля "Год театра. Век театра. Жизнь театра". Драматический театр, театр кукол имени Афанасьева и "Театр на Спасской" рассказали и показали зрителям самые интересные истории о театре.

Кукольный театр представил игровой номер с оживающими с помощью силы творчества куклами: одни - играли на музыкальных инструментах, другие - танцевали.

"Театр на Спасской" показал «театральный словарь» от прозаика Виктора Пелевина, а драматический театр рассказал о своей жизни глазами разных поколений - из XIX века в XXI. Не обошлось мероприятие и без поздравлений и подведения итогов.

АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Время пролетело очень быстро - прошёл год, но он успел подарить нам очень много ярких событий. Назову только две цифры: в нашей области прошло около 4,5 тысяч мероприятий, которые посетило порядка трёхсот тысяч зрителей».

Этот год для кировских театров стал богатым на различные победы и свершения. "Театр на Спасской" был награждён Премией Правительства России за лучшую постановку по произведениям русской классики для молодёжи за спектакль "Дуэль"; спектакль "Марьино поле" Кировского драмтеатра вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии "Золотая маска"; а театр кукол гастролировал на Северном Кавказе. И это только малая часть всех достижений.

ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Церемония - это способ, кроме этого, встретиться трём театрам на одной сцене, тоже очень важное мероприятие, что мы все вместе  - артисты трёх театров выходят на сцену, мы делаем совместное, какое-то общее дело, в целом, в году мы живём довольно разобщённо, потому что у каждого своё дело, у каждого свои дела, у каждого свои заботы ежедневные, а тут мы встречаемся все вместе».

Театр вызывает радость, грусть, трепет, тревогу, изумление, гордость... Актёры, проживая эти эмоции, полностью отдают их своим зрителям.

НАТАЛЬЯ КУЗНИЦЫНА, ПИСАТЕЛЬ:
«10 лет работала в театре, поэтому я театр обожаю, театр люблю, иногда мне хочется даже плакать, особенно, когда я нахожусь на сцене, мне этого не хватает».

На протяжении всего вечера зрители восхищались, радовались, переживали за героев постановки. Год театра подошёл к своему завершению, но сам театр будет жить всегда.
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