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В Кирове впервые стартовал проект "Симфония на колесах"

В Кирове впервые стартовал проект "Симфония на колесах"

Вчера, 14:59
254
Юлия Шалаева
В Кирове впервые стартовал проект


В Кирове стартовал проект "Симфония на колесах". Благодаря ему у юных музыкантов появилась возможность пройти обучение у ведущих российских педагогов.

Концерт Вивальди Ля Мажор - одно из самых любимых произведений Семена. На балалайке он играет с пяти лет, и юного музыканта уже сложно удивить. Однако, мастер-класс доцента Казанской консерватории Артема Усова произвел на Семена сильное впечатление.

СЕМЕН ЯКОВЛЕВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "СИМФОНИЯ НА КОЛЕСАХ":
«Артем Александрович научил меня играть эту дробь, и я вам её сейчас сыграю».

А вот и сам маэстро. Лауреат международных конкурсов Артем Усов внимательно слушает игру юного балалаечника.
В зале сидят преподаватели музыкальных школ - для них это тоже урок. Вот и сейчас все полны внимания - что же скажет именитый гость.

АРТЕМ УСОВ, ДОЦЕНТ КАЗАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ, ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:
«В самом начале было намного лучше, потом он опять начал возвращаться к старым ощущениям. Поэтому это очень хорошо и полезно в обратную сторону играть, высчитал количество ударов и начинай».

Профессиональными секретами с юными музыкантами поделился и заслуженный артист Российской Федерации Юрий Шишкин. Несмотря на свою занятость, он находит время хотя бы раз в год приезжать в Киров.

ЮРИЙ ШИШКИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, ПРОФЕССОР РОСТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА:
«Я приехал из Ростова на Дону, у нас снега нет. Меня провожали и говорили - в зимнюю сказку едешь. Я знал куда я еду - Киров уже одна из активных точек в моей концертной биографии».

Юрий Шишкин - один из лучших баянистов современности. Он известен во всем мире своей блестящей техникой игры на баяне. Юных музыкантов маэстро прежде всего учит думать - правильно расставлять музыкальные акценты.

ЮРИЙ ШИШКИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, ПРОФЕССОР РОСТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА:
«Мы должны следить за одной вещью... Вот почему ты все хорошо и правильно сыграл? Потому что у тебя были слышны главные ноты внутри фразы».

Мастер-классы проходили в течение трех дней и охватили сразу несколько специальностей: балалайку, домру, баян, аккордеон, гармонь, хоровое исполнение. Впрочем, это далеко не все направления, которые охватывает проект "Симфония на колесах". Так, у юных пианистов и скрипачей будет возможность выступить с симфоническим оркестром, а всех хоровиков впервые объединит сводных хор музыкальных школ Кирова. Стоит сказать, что столь масштабный проект стал возможен благодаря Президентскому гранту.

ВЛАДИМИР БОЕВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ ИМ. И.В. КАЗЕНИНА:
«Этот грант - это очень хорошее дело, нужное, необходимое. Стоимость 3 млн рублей. Это дело полезное - стимулирует и ребят, и преподавателей».

Проект "Симфония на колесах" рассчитан на год. Всего в нем принимают участие 43 юных музыканта со всей области. В следующий раз ребята встретятся на летней сессии, где их также ждут новые творческие встречи.
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