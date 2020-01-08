В Кирове впервые стартовал проект "Симфония на колесах"

В Кирове стартовал проект "Симфония на колесах". Благодаря ему у юных музыкантов появилась возможность пройти обучение у ведущих российских педагогов.
Концерт Вивальди Ля Мажор - одно из самых любимых произведений Семена. На балалайке он играет с пяти лет, и юного музыканта уже сложно удивить. Однако, мастер-класс доцента Казанской консерватории Артема Усова произвел на Семена сильное впечатление.
СЕМЕН ЯКОВЛЕВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "СИМФОНИЯ НА КОЛЕСАХ":
«Артем Александрович научил меня играть эту дробь, и я вам её сейчас сыграю».
А вот и сам маэстро. Лауреат международных конкурсов Артем Усов внимательно слушает игру юного балалаечника.
В зале сидят преподаватели музыкальных школ - для них это тоже урок. Вот и сейчас все полны внимания - что же скажет именитый гость.
АРТЕМ УСОВ, ДОЦЕНТ КАЗАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ, ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:
«В самом начале было намного лучше, потом он опять начал возвращаться к старым ощущениям. Поэтому это очень хорошо и полезно в обратную сторону играть, высчитал количество ударов и начинай».
Профессиональными секретами с юными музыкантами поделился и заслуженный артист Российской Федерации Юрий Шишкин. Несмотря на свою занятость, он находит время хотя бы раз в год приезжать в Киров.
ЮРИЙ ШИШКИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, ПРОФЕССОР РОСТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА:
«Я приехал из Ростова на Дону, у нас снега нет. Меня провожали и говорили - в зимнюю сказку едешь. Я знал куда я еду - Киров уже одна из активных точек в моей концертной биографии».
Юрий Шишкин - один из лучших баянистов современности. Он известен во всем мире своей блестящей техникой игры на баяне. Юных музыкантов маэстро прежде всего учит думать - правильно расставлять музыкальные акценты.
ЮРИЙ ШИШКИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, ПРОФЕССОР РОСТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА:
«Мы должны следить за одной вещью... Вот почему ты все хорошо и правильно сыграл? Потому что у тебя были слышны главные ноты внутри фразы».
Мастер-классы проходили в течение трех дней и охватили сразу несколько специальностей: балалайку, домру, баян, аккордеон, гармонь, хоровое исполнение. Впрочем, это далеко не все направления, которые охватывает проект "Симфония на колесах". Так, у юных пианистов и скрипачей будет возможность выступить с симфоническим оркестром, а всех хоровиков впервые объединит сводных хор музыкальных школ Кирова. Стоит сказать, что столь масштабный проект стал возможен благодаря Президентскому гранту.
ВЛАДИМИР БОЕВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ ИМ. И.В. КАЗЕНИНА:
«Этот грант - это очень хорошее дело, нужное, необходимое. Стоимость 3 млн рублей. Это дело полезное - стимулирует и ребят, и преподавателей».
Проект "Симфония на колесах" рассчитан на год. Всего в нем принимают участие 43 юных музыканта со всей области. В следующий раз ребята встретятся на летней сессии, где их также ждут новые творческие встречи.