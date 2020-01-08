В Кирове впервые стартовал проект "Симфония на колесах"

В Кирове стартовал проект "Симфония на колесах". Благодаря ему у юных музыкантов появилась возможность пройти обучение у ведущих российских педагогов.Концерт Вивальди Ля Мажор - одно из самых любимых произведений Семена. На балалайке он играет с пяти лет, и юного музыканта уже сложно удивить. Однако, мастер-класс доцента Казанской консерватории Артема Усова произвел на Семена сильное впечатление.А вот и сам маэстро. Лауреат международных конкурсов Артем Усов внимательно слушает игру юного балалаечника.В зале сидят преподаватели музыкальных школ - для них это тоже урок. Вот и сейчас все полны внимания - что же скажет именитый гость.Профессиональными секретами с юными музыкантами поделился и заслуженный артист Российской Федерации Юрий Шишкин. Несмотря на свою занятость, он находит время хотя бы раз в год приезжать в Киров.Юрий Шишкин - один из лучших баянистов современности. Он известен во всем мире своей блестящей техникой игры на баяне. Юных музыкантов маэстро прежде всего учит думать - правильно расставлять музыкальные акценты.Мастер-классы проходили в течение трех дней и охватили сразу несколько специальностей: балалайку, домру, баян, аккордеон, гармонь, хоровое исполнение. Впрочем, это далеко не все направления, которые охватывает проект "Симфония на колесах". Так, у юных пианистов и скрипачей будет возможность выступить с симфоническим оркестром, а всех хоровиков впервые объединит сводных хор музыкальных школ Кирова. Стоит сказать, что столь масштабный проект стал возможен благодаря Президентскому гранту.Проект "Симфония на колесах" рассчитан на год. Всего в нем принимают участие 43 юных музыканта со всей области. В следующий раз ребята встретятся на летней сессии, где их также ждут новые творческие встречи.