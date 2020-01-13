В ОДНТ представлены работы художников-любителей из Кирова и Слободского

В Областном доме народного творчества сегодня можно увидеть работы художников-любителей из Кирова и Слободского. На выставке" Малая моя родина" представлены пейзажи, натюрморты и исторические панорамы.Как выглядела Филейка сто и даже двести лет назад. Виктор Хрулёв провел множество изысканий в музеях и библиотеках города и постарался воссоздать именно ту эпоху и в цвете, и в манере письма. Правда, документов очень мало, сетует художник.Иногда художник делает и маленькие этюды на пленэре. Но в основном работает дома. Виктор Хрулев не любит серости и мрачности, в каждой картине должен быть солнечный свет. Предпочитает писать маслом. Эта живописная техника была близка и Галине Лапшиной. Но в последнее время она поменяла свое мнение об акварели и всерьез увлеклась ей. Художнице из Слободского нравится богатство и прозрачность цвета, возможность поэкспериментировать. На выставке представлены и работы учеников Галины Лапшиной, шестой год она ведет «Школу рисования» для взрослых.Познакомиться с работами участников выставки "Малая моя родина" в ОДНТ можно до 14 февраля.