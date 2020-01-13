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В ОДНТ представлены работы художников-любителей из Кирова и Слободского

В ОДНТ представлены работы художников-любителей из Кирова и Слободского

Вчера, 15:33
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Валентина Палкина
В ОДНТ представлены работы художников-любителей из Кирова и Слободского


В Областном доме народного творчества сегодня можно увидеть работы художников-любителей из Кирова и Слободского. На выставке" Малая моя родина" представлены пейзажи, натюрморты и исторические панорамы.

Как выглядела Филейка сто и даже двести лет назад. Виктор Хрулёв провел множество изысканий в музеях и библиотеках города и постарался воссоздать именно ту эпоху и в цвете, и в манере письма. Правда, документов очень мало, сетует художник.

ВИКТОР ХРУЛЕВ, ХУДОЖНИК-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Северная часть города она в забытьи была, там разрушили все, ничего не осталось, ищу более подробно, по старым фотографиям, по ним уже более точно изображение делаю, а пейзажи  - в основном по памяти, потому что я бывший охотник, бывший рыбак, природу знаю назубок, можно сказать».

Иногда художник делает и маленькие этюды на пленэре. Но в основном работает дома. Виктор Хрулев не любит серости и мрачности, в каждой картине должен быть солнечный свет. Предпочитает писать маслом. Эта живописная техника была близка и  Галине Лапшиной. Но в последнее время она поменяла свое мнение об акварели и всерьез увлеклась ей.  Художнице из Слободского нравится богатство и прозрачность цвета, возможность поэкспериментировать. На выставке представлены и работы учеников Галины Лапшиной, шестой год она ведет «Школу рисования» для взрослых.

ГАЛИНА ЛАПШИНА, ХУДОЖНИК:
«Наше достижение последних двух лет, что мы вышли на пленэр, я со своими женщинами, возрастными, это надо смелость, не каждый готов, и это совершенно другое, не по картинке рисовать. перед вами объект, надо выбирать, свои тонкости, свои сложности, но то, что есть интерес - уже здорово».

Познакомиться с работами участников выставки "Малая моя родина" в ОДНТ можно до 14 февраля.
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