Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане. За пять дней программу посмотрели более 15 тысяч человек. Чем же кировчанин Игорь Волосников так покорил американцев?У художника Игоря Волосникова необычный творческий путь. Он рисовал с детства, освоил академическую школу, но практически сразу пытался найти свой неповторимый стиль. За вдохновением ездил в Крым, читал Кастанеду. В 90-е годы, когда появилось много новых направлений, Игорь стал экспериментировать - писал работы в стиле фэнтези и сюрреализма.Стиль Виженари, в котором сегодня работает Игорь довольно молодой. Последние десятилетие он набирает популярность в Америке. Наиболее яркие представители этого направления - это Аманда Сэйдж и Луис Тамани. Сами художники объясняют стиль виженари так - это особый вид восприятия реальности со смещенным видением. У кировчанина Игоря Волосникова получилось не только научиться работать в этом стиле - за несколько лет провинциальный художник вошел в десятку лучших современных художников США. Успех подкрепило событие, которое для Игоря стало полной неожиданностью - в начале января его работы показали на сцене легендарного Ново-Орлеанского театра Сэнджера.По словам Игоря, в Америке подобные арт-шоу сегодня набирают большую популярность, отодвигая на задний план привычную выставочную и галерейную деятельность. Свой успех в США художник объясняет тем, что американцам близки его образы - они любят индейский этнос и готику. А если это еще и сделано талантливо, с широтой русской души, то такие полотна обречены на успех. Несмотря на свою мировую славу Игорь Волосников не собирается уезжать из Кирова. Родной город для него место, где у художника лучше всего получается творить.