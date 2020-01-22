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23 янв 17:47 Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане 23 янв 17:45 Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено 23 янв 15:25 В Кирове впервые прошел Чемпионат и первенство Кировской области по танцевальному спорту 23 янв 15:24 Подробности ЧП в кировской школе № 66. 23 янв 15:18 Инспекторы ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений правил парковки 23 янв 11:05 В Пижанском районе столкнулись три автомобиля. 23 янв 10:26 В Кировской области задержали мошенников, подозреваемых в многомиллионных аферах (ВИДЕО). 22 янв 17:49 В Кирове состоялся финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба" 22 янв 17:45 В Нововятске выступили студенты Нижегородской консерватории 22 янв 17:42 В Кирове появилась крупнейшая в ПФО государственная клинико-диагностическая лаборатория
Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане

Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане

Вчера, 17:47
208
Юлия Шалаева
Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане


Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане. За пять дней программу посмотрели более 15 тысяч человек. Чем же кировчанин Игорь Волосников так покорил американцев?

У художника Игоря Волосникова необычный творческий путь. Он рисовал с детства, освоил академическую школу, но практически сразу пытался найти свой неповторимый стиль. За вдохновением ездил в Крым, читал Кастанеду. В 90-е годы, когда появилось много новых направлений, Игорь стал экспериментировать - писал работы в стиле фэнтези и сюрреализма.  

ИГОРЬ ВОЛОСНИКОВ, ХУДОЖНИК:
«Когда я выставлял сюрреалистические работы мне они всегда казались очень на кого-то похожи - все говорили, ну это под  Дали...и у меня всегда была мечта открыть свое направление. Когда после много численных путешествий открылось некое видение, я примкнул к Виженари».

Стиль Виженари, в котором сегодня работает Игорь довольно молодой. Последние десятилетие он набирает популярность в Америке. Наиболее яркие представители этого направления - это Аманда Сэйдж и Луис Тамани. Сами художники объясняют стиль виженари так - это особый вид восприятия реальности со смещенным видением. У кировчанина Игоря Волосникова получилось не только научиться работать в этом стиле - за несколько лет провинциальный художник вошел в десятку лучших современных художников США. Успех подкрепило событие, которое для Игоря стало полной неожиданностью - в начале января его работы показали на сцене легендарного Ново-Орлеанского театра  Сэнджера.

ИГОРЬ ВОЛОСНИКОВ, ХУДОЖНИК:
«В центре Нового Орлеана огромный театр в римском стиле под открытым звездным небом,  5 тысяч мест. Под великолепную музыку Джонотона Сингера появляются твои картины. При том, они миксированы, они светятся - зритель очень благодарный».

По словам Игоря, в Америке подобные арт-шоу сегодня набирают большую популярность, отодвигая на задний план привычную выставочную и галерейную деятельность. Свой успех в США художник объясняет тем, что американцам близки его образы - они любят индейский этнос и готику. А если это еще и сделано талантливо, с широтой русской души, то такие полотна обречены на успех. Несмотря на свою мировую славу Игорь Волосников не собирается уезжать из Кирова. Родной город для него место, где у художника лучше всего получается творить.
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