Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей.

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Напомним, ЧП произошло 13 октября 2017 года.

На территории линейной перекачивающей диспетчерской станции (ЛПДС) «Лазарево» АО «Транснефть - Прикамье» в одном из резервуаров во время выполнения работ произошло обрушение строительных лесов.

Ремонтные работы проводили представители ООО «Спецстройсервис», с которым АО «Транснефть-Прикамье» заключило соотвествующий контракт. Ответственный за проведение работ сотрудник ООО, достоверно зная о ненадлежащей установке строительных лесов и их закреплении, допустил рабочих к выполнению ремонта.

В итоге конструкция обрушилась на рабочих. Трое человек получили тяжелые травмы.

Следователи СУ СК РФ по Кировской области в короткие сроки установили все обстоятельства произошедшего и собрали достаточную доказательственную базу.

Суд принял решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении мужчины в связи с назначением судебного штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области