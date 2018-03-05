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Новости / Экономика

Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Сегодня, 10:47 | Просмотров: 115 | Версия для печати
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Напомним, ЧП произошло 13 октября 2017 года.
 
На территории линейной перекачивающей диспетчерской станции (ЛПДС) «Лазарево» АО «Транснефть - Прикамье» в одном из резервуаров во время выполнения работ произошло обрушение строительных лесов.
 
Ремонтные работы проводили представители ООО «Спецстройсервис», с которым АО «Транснефть-Прикамье» заключило соотвествующий контракт. Ответственный за проведение работ сотрудник ООО, достоверно зная о ненадлежащей установке строительных лесов и их закреплении, допустил рабочих к выполнению ремонта.
 
В итоге конструкция обрушилась на рабочих. Трое человек получили тяжелые травмы.
 
Следователи СУ СК РФ по Кировской области  в короткие сроки установили все обстоятельства произошедшего и собрали достаточную доказательственную базу.
 
 
Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей. Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей. Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей. Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей. 
 
 
 
 
Суд принял решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении мужчины в связи с назначением судебного штрафа в размере 45 тысяч рублей.
 
Постановление суда вступило в законную силу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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