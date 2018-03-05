Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей.
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