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Новости / Экономика

В Котельниче застройщика обязали установить ограждение и законсервировать недостроенный дом.

Сегодня, 11:20 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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Котельничская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Капстрой» требований законодательства.
 
Выяснилось, что в течение длительного периода ООО «Капстрой» вело строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома. На данный момент строительство дома приостановлено. Но место стройки не имеет защитного ограждения и представляет опасность для посторонних лиц, которые могут беспрепятственно проникать на территорию недостроя.
 
По данному факту межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать организацию-застройщика установить ограждение незавершенного объекта строительства и произвести его консервацию.
 
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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