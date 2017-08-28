В Котельниче застройщика обязали установить ограждение и законсервировать недостроенный дом.

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Котельничская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Капстрой» требований законодательства.

Выяснилось, что в течение длительного периода ООО «Капстрой» вело строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома. На данный момент строительство дома приостановлено. Но место стройки не имеет защитного ограждения и представляет опасность для посторонних лиц, которые могут беспрепятственно проникать на территорию недостроя.

По данному факту межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать организацию-застройщика установить ограждение незавершенного объекта строительства и произвести его консервацию.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

по информации прокуратуры Кировской области