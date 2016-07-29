Губернатор Кировской области заработал в 10 раз меньше своего заместителя.
Согласно представленным данным доход Игоря Васильева составил
2млн. 122 тысячи рублей. Это меньше, чем в 2016 году, на 1 млн 659
тысяч рублей.
А еще это в 10 раз
меньше, чем доход заместителя председателя правительства Кировской
области Александра Чурина. Его доход составил 22 млн. 596 тысяч рублей.
Помимо этого в собственности у него несколько земельных участков общей
площадью около 38 тысяч квадратных метров. Также он владеет двумя
производственными предприятиями, домом, двумя нежилыми помещениями и
двумя квартирами.
Для сравнения у Игоря
Васильева в собственности: 1/3 доля квартиры площадью 75,1 квадратных
метров, автомобили Volkswagen touareg 2011 года выпуска и ВАЗ 1993 года
выпуска.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.