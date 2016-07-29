Губернатор Кировской области заработал в 10 раз меньше своего заместителя.

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Согласно представленным данным доход Игоря Васильева составил 2млн. 122 тысячи рублей. Это меньше, чем в 2016 году, на 1 млн 659 тысяч рублей.

А еще это в 10 раз меньше, чем доход заместителя председателя правительства Кировской области Александра Чурина. Его доход составил 22 млн. 596 тысяч рублей. Помимо этого в собственности у него несколько земельных участков общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. Также он владеет двумя производственными предприятиями, домом, двумя нежилыми помещениями и двумя квартирами.

Для сравнения у Игоря Васильева в собственности: 1/3 доля квартиры площадью 75,1 квадратных метров, автомобили Volkswagen touareg 2011 года выпуска и ВАЗ 1993 года выпуска.