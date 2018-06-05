ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

05 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.9822
EURO: 72.5130
Погода в городе Кирове:
вечером:  +12...+14°C
ночью:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

Цены на бензин обещали зафиксировать

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 104 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Цены на бензин остаются еще одной самой обсуждаемой темой дня. Накануне стало известно, что Правительство России договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая.
 
 
По данным Росстата, с начала года по конец мая бензин в рознице в среднем по стране подорожал на 7,3%, дизельное топливо - на 7,9%. Только за последние две недели мая средние общероссийские цены повысились почти на полтора рубля.

На кировских автозаправках сети "Лукойл" литр 92-го стоит 41 рубль 35 копеек, 95-й - 44 рубля 45 копеек. Дизельное топливо дороже 95-го всего на пять копеек. На заправках "Башнефть" литр 92-го стоит 41 рубль 70 копеек, 95-го 44.30. Столько же стоит и литр дизтоплива. На АЗС "Движение-Нефтепродукт" - 92-й, 95-й и дизельное топливо выросли до 45 рублей за литр. Но за последние дни появились и обнадеживающие новости. Правительство России договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая. Об этом на канале Россия-1 в эфире программы "Вести в субботу" сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

Акцизы на топливо снизили не с первого июля, как планировалось ранее, а уже с первого июня. Госнаценки на бензин снизят на 3 тысячи рублей за тонну, на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну. Как скоро измениться цена на автозаправках покажет время, а пока мы следим за развитием событий.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В областном министерстве спорта и молодежной политики прокомментировали ситуацию с кировскими лыжниками.

16:44 05.06.2018


В областном министерстве спорта и молодежной политики прокомментировали ситуацию с кировскими лыжниками.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15:29 05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

14:49 05.06.2018


В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

В Кирово-Чепецке на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота.

12:02 05.06.2018


В Кирово-Чепецке на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота.

Спасатели эвакуировали 25 паломников - участников Великорецкого крестного хода.

11:41 05.06.2018


Спасатели эвакуировали 25 паломников - участников Великорецкого крестного хода.

Кировский борец стал серебряным призером Чемпионата России по самбо.

11:08 05.06.2018


Кировский борец стал серебряным призером Чемпионата России по самбо.

В Кировской области увеличилось количество миллиардеров.

9:31 05.06.2018


В Кировской области увеличилось количество миллиардеров.

Все новости

Вести. Кировская область

Инспекторы ГИБДД организовали игровые программы о профилактике ДТП с участием детей

15:50 05.06.2018


Инспекторы ГИБДД организовали игровые программы о профилактике ДТП с участием детей

В Яранске продолжается обсуждение будущего старого элеватора

15:48 05.06.2018


В Яранске продолжается обсуждение будущего старого элеватора

Холодная погода внесла коррективы в планы озеленителей города Кирова

10:39 05.06.2018


Холодная погода внесла коррективы в планы озеленителей города Кирова

Цены на бензин обещали зафиксировать

10:34 05.06.2018


Цены на бензин обещали зафиксировать

ЕГЭ по истории в школе № 10 города Кирова

10:28 05.06.2018


ЕГЭ по истории в школе № 10 города Кирова

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Цены на бензин зафиксируют по состоянию на 30 мая.

02.06.2018


Цены на бензин зафиксируют по состоянию на 30 мая.

C 1 апреля повышаются акцизы на бензин и дизельное топливо.

26.02.2016


C 1 апреля повышаются акцизы на бензин и дизельное топливо.

В Кировской области растут цены на бензин.

07.07.2016


В Кировской области растут цены на бензин.

Цены на бензин снизились

18.02.2011


Цены на бензин снизились

Цены на бензин

13.01.2011


Цены на бензин

7-й раз за квартал

03.09.2009


7-й раз за квартал

Популярные новости

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кировской области ожидаются заморозки.

31.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх