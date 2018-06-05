Цены на бензин обещали зафиксировать

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Цены на бензин остаются еще одной самой обсуждаемой темой дня. Накануне стало известно, что Правительство России договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая.По данным Росстата, с начала года по конец мая бензин в рознице в среднем по стране подорожал на 7,3%, дизельное топливо - на 7,9%. Только за последние две недели мая средние общероссийские цены повысились почти на полтора рубля.На кировских автозаправках сети "Лукойл" литр 92-го стоит 41 рубль 35 копеек, 95-й - 44 рубля 45 копеек. Дизельное топливо дороже 95-го всего на пять копеек. На заправках "Башнефть" литр 92-го стоит 41 рубль 70 копеек, 95-го 44.30. Столько же стоит и литр дизтоплива. На АЗС "Движение-Нефтепродукт" - 92-й, 95-й и дизельное топливо выросли до 45 рублей за литр. Но за последние дни появились и обнадеживающие новости. Правительство России договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая. Об этом на канале Россия-1 в эфире программы "Вести в субботу" сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.Акцизы на топливо снизили не с первого июля, как планировалось ранее, а уже с первого июня. Госнаценки на бензин снизят на 3 тысячи рублей за тонну, на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну. Как скоро измениться цена на автозаправках покажет время, а пока мы следим за развитием событий.