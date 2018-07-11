На запуске нового производства побывал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и исполнительный директор Российского экспортного центра Алексей Тюпанов запустили в Кирове новое, уникальное для России в целом производство. Теперь в нашем регионе производят большеформатную продольную фанеру.Запуск нового производства - это вторая очередь инвестиционного проекта, приоритетного для лесоперерабатывающей отрасли России. Общий объем инвестиций составил более 6 миллиардов рублей. На новом производстве используется современное оборудование, на котором выпускается березовая фанера. Это закрепит позиции кировского предприятия не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.Так, в Кирове будет выпускаться дефицитная большеформатная фанера повышенной водостойкости и прочности для облицовки океанских танкеров, перевозящих сжиженный газ. Новое производство для нашего региона - это еще 475 рабочих мест и возможности для развития отрасли.Впервые в России на фанерном производстве установлены автоматические линии наборки пакетов фанеры - экструдеры. Персонал для них прошел подготовку на базе кировского лесопромышленного колледжа.Напомним, что в 2016 году комбинат завершил реализацию первой части инвестиционной программы. Кстати, в этом сегменте леспрома Россия - абсолютный лидер, который обеспечивает три четверти глобального спроса. Почти 70% производимой в нашей стране березовой фанеры отправляется на экспорт.