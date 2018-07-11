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На запуске нового производства побывал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

Вчера, 17:52 | Просмотров: 216 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и исполнительный директор Российского экспортного центра Алексей Тюпанов запустили в Кирове новое, уникальное для России в целом производство. Теперь в нашем регионе производят большеформатную продольную фанеру.

Запуск нового производства - это вторая очередь инвестиционного проекта, приоритетного для лесоперерабатывающей отрасли России. Общий объем инвестиций составил более 6 миллиардов рублей. На новом производстве используется современное оборудование, на котором выпускается березовая фанера. Это закрепит позиции кировского предприятия не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

На запуске нового производства побывал министр промышленности и торговли России Денис МантуровДЕНИС МАНТУРОВ, МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ:
«Мы сегодня были свидетелями подписания соглашения с Российским экспортным центром, который является главным институтом, единым окном по продвижению нашей продукции на экспорт».

Так, в Кирове будет выпускаться дефицитная большеформатная фанера повышенной водостойкости и прочности для облицовки океанских танкеров, перевозящих сжиженный газ. Новое производство для нашего региона - это еще 475 рабочих мест и возможности для развития отрасли.

На запуске нового производства побывал министр промышленности и торговли России Денис МантуровИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это и поступление налогов в казну, и создание действительно высокотехнологичных рабочих мест. Правительство всегда будет поддерживать инициативы инвесторов, которые готовы вкладываться в регион, его инфраструктуру».

Впервые в России на фанерном производстве установлены автоматические линии наборки пакетов фанеры - экструдеры. Персонал для них прошел подготовку на базе кировского лесопромышленного колледжа.

На запуске нового производства побывал министр промышленности и торговли России Денис МантуровЮЛИЯ ЛАПИНА, ТЕХНОЛОГ:
«Мы учимся, стараемся. Площадка у нас всё равно действующая уже есть, есть опыт работы».

Напомним, что в 2016 году комбинат завершил реализацию первой части инвестиционной программы. Кстати, в этом сегменте леспрома Россия - абсолютный лидер, который обеспечивает три четверти глобального спроса. Почти 70% производимой в нашей стране березовой фанеры отправляется на экспорт.


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