На запуске нового производства побывал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Запуск нового производства - это вторая очередь инвестиционного проекта, приоритетного для лесоперерабатывающей отрасли России. Общий объем инвестиций составил более 6 миллиардов рублей. На новом производстве используется современное оборудование, на котором выпускается березовая фанера. Это закрепит позиции кировского предприятия не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.
ДЕНИС МАНТУРОВ, МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ:
«Мы сегодня были свидетелями подписания соглашения с Российским экспортным центром, который является главным институтом, единым окном по продвижению нашей продукции на экспорт».
Так, в Кирове будет выпускаться дефицитная большеформатная фанера повышенной водостойкости и прочности для облицовки океанских танкеров, перевозящих сжиженный газ. Новое производство для нашего региона - это еще 475 рабочих мест и возможности для развития отрасли.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это и поступление налогов в казну, и создание действительно высокотехнологичных рабочих мест. Правительство всегда будет поддерживать инициативы инвесторов, которые готовы вкладываться в регион, его инфраструктуру».
Впервые в России на фанерном производстве установлены автоматические линии наборки пакетов фанеры - экструдеры. Персонал для них прошел подготовку на базе кировского лесопромышленного колледжа.
ЮЛИЯ ЛАПИНА, ТЕХНОЛОГ:
«Мы учимся, стараемся. Площадка у нас всё равно действующая уже есть, есть опыт работы».
Напомним, что в 2016 году комбинат завершил реализацию первой части инвестиционной программы. Кстати, в этом сегменте леспрома Россия - абсолютный лидер, который обеспечивает три четверти глобального спроса. Почти 70% производимой в нашей стране березовой фанеры отправляется на экспорт.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!