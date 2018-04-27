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Новости / Экономика

На встрече с профсоюзными лидерами Игорь Васильев обсудил развитие строительной отрасли в Кировской области.

Сегодня, 10:06 | Просмотров: 92 | Версия для печати
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Участники встречи обсудили борьбу с серыми зарплатами, сложности в отношениях застройщиков с налоговыми органами и практику применения в области федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 
В новых указах президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить объемы жилищного строительства. При этом новое жилье должно быть современным, комфортным и доступным для граждан, как в плане инфраструктуры, так и по стоимости. Сегодня обсудим, в чем региональная власть может оказать помощь строительной отрасли для достижения необходимых результатов, – отметил Игорь Васильев.
 
В ходе беседы выяснилось, что многие застройщики, способные взять госзаказ, сталкиваются с препятствиями еще на стадии проведения электронного аукциона.
 
По мнению многих, выбор подрядчиков на государственные и муниципальные заказы в сфере строительства с помощью электронных аукционов – это прямое стимулирование «серого» бизнеса.
 
Стоимость проектных и строительных работ определяется на основе электронного аукциона: чья цена за услуги ниже – тот и выиграл. Зачастую победителями становятся никому не известные фирмы из других регионов. И выполнить подряд на проектирование и строительство по более низким ценам можно только за счет снижения зарплат, неуплаты налогов и применения более дешевых материалов в строительстве.
 
Представители профсоюза строителей предложили перейти только на открытые конкурсы и приравнять проектные работы к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим. Это, по их мнению, позволит существенно снизить роль такого коэффициента как стоимость и, таким образом, отсеять недобросовестных участников.
 
Еще одно препятствие, с которым сталкиваются строители при выполнении поставленных задач, – жесткая политика налоговых органов. Из-за падения спроса застройщики испытывают сложности с реализацией объектов, как следствие – задержки по налоговым выплатам. Налоговая и судебные приставы накладывают арест на регистрационные действия, что лишает застройщика возможности зарегистрировать жилье, продать его и получить прибыль, с которой он мог бы рассчитаться с долгами.
 
В завершении Игорь Васильев предложил руководителям предприятий в ближайшее время провести аналогичную встречу с представителями налоговых органов и службой судебных приставов, чтобы выработать механизмы решения озвученных проблем.


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