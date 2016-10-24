Роспотребнадзор поможет вернуть деньги за билеты "Саратовских авиалиний".

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В адрес Управления Роспотребнадзора по Кировской области поступило более 50-ти обращений от жителей региона, которые не смогли воспользоваться билетами на рейсы АО "Саратовские авиалинии".

Напомним, летный сертификат авиакомпании был аннулирован, а сама организация закрыта. Многие несостоявшиеся пассажиры до сих пор не могут вернуть деньги за билеты.

На 19.07.2018 года Управлением Роспотребнадзора по Кировской области в интересах потребителей было подано 5 исковых заявлений к АО «Саратовские авиалинии». В том числе - о взыскании оплаченных по договору перевозки пассажиров денежных средств, штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителей и компенсации морального вреда.

Напомним, иск о защите потребительских прав может быть подан в суд по месту нахождения организации либо месту жительства или пребывания истца, либо по месту заключения или исполнения договора. При этом потребители по таким искам освобождаются от уплаты государственной пошлины.

При неудовлетворении законных требований перевозчиком, Управление Роспотребнадзора по Кировской области готово незамедлительно оказать потребителям помощь, в том числе обратиться с иском в суд в защиту их прав.

При наличии у потребителей документов, подтверждающих ситуацию и при не урегулировании ее в досудебном порядке, в Управление Роспотребнадзора по Кировской области можно обратиться в часы личного приема граждан: каждую рабочую среду с 14.00 час. до 17.00 час. (г. Киров, ул. Красноармейская, д. 45, отдел защиты прав потребителей).

Также можно обратиться по телефонам отдела защиты прав потребителей (8332) 40-67-70, 40-68-75, 40-68-96.