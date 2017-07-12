В Кирове начали ремонтировать грунтовые дороги.
- грунтовая дорога по ул.Деревенской в дер.Дряхловщина
- грунтовая дорога по ул.Сосновой и ул.Гражданской в мкр.Лянгасово
- грунтовые съезды по ул.Чайковского и ул.Мусоргского
- грунтовая дорога по ул.Школьной от дома № 8 до ул.Новопорошинской
- грунтовая дорога по ул.Кочуровы от дома № 11д до дома № 23а в пос.Дороничи
- грунтовая дорога в районе дер.Чирки к СНТ «Ручеек», «Полянка», «Полянка-1», «Калинка», «Муравейник»
- грунтовая дорога в районе дер.Дряхловщина к СНТ «Строитель 2», «Урожай - 4», «Черемушки»
- грунтовая дорога к СНТ «Сетевик» в Ленинском районе
- грунтовая дорога к СНТ «Заречный» в Первомайском районе
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