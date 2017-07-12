В Кирове начали ремонтировать грунтовые дороги.

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Общая сумма средств, выделенных на проведение ремонта, составила 12,9 млн рублей.

Отремонтируют 10 грунтовых дорог общей протяжённостью 8,5 км.

В перечень вошли дороги к сельским населённым пунктам города м к садоводческим товариществам:

- грунтовая дорога по дер.Дуркино

- грунтовая дорога по ул.Деревенской в дер.Дряхловщина

- грунтовая дорога по ул.Сосновой и ул.Гражданской в мкр.Лянгасово

- грунтовые съезды по ул.Чайковского и ул.Мусоргского

- грунтовая дорога по ул.Школьной от дома № 8 до ул.Новопорошинской

- грунтовая дорога по ул.Кочуровы от дома № 11д до дома № 23а в пос.Дороничи

- грунтовая дорога в районе дер.Чирки к СНТ «Ручеек», «Полянка», «Полянка-1», «Калинка», «Муравейник»

- грунтовая дорога в районе дер.Дряхловщина к СНТ «Строитель 2», «Урожай - 4», «Черемушки»

- грунтовая дорога к СНТ «Сетевик» в Ленинском районе

- грунтовая дорога к СНТ «Заречный» в Первомайском районе

На многих из этих участков ремонт проводится впервые за всё время их существования.

Большое количество жалоб поступало на состояние улиц в Дуркино, Дряхловщине, Лянгасово. В настоящее время ГДМС ремонтирует дорогу в д. Дуркино, ул. Кочуровы и «грунтовку» в Порошино.

Закончить работы подрядчик должен до 15 сентября.