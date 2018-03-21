В Шабалинском районе проверили выполнение программы по переселению из аварийного жилья.

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В Шабалинском районе в 2018 году запланировано переселение 46 граждан из 16 жилых помещений.

Для этого заключен контракт на приобретение жилых помещений в строящемся доме поселка Ленинское, по ул. Пролетарская, д. 8а. Завершить строительство объекта планируют в конце текущего года.

В 2017 году в Ленинском городском поселении было переселено 30 граждан из 12 жилых помещений. На эти цели направили 8,1 млн рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ составили 6,1 млн рублей составили , 2 млн – средства областного и местного бюджетов.

В ходе проверки комиссия осмотрела построенный жилой дом, в котором приобретены жилые помещения, замечаний к качеству строительных работ не выявлено. От жильцов, которых переселили по программе, нареканий также не поступило.