В четырех районах Кировской области ввели режим ЧС.
В региональном правительстве состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел губернатор Игорь Васильев.
Главным вопросом повестки дня стала чрезвычайная ситуация, сложившаяся в АПК.
Со 2 по 10 июля этого года погоду на территории области определяла система атмосферных фронтов. Прохождение холодных фронтов в жаркую погоду вызвало грозы, град, шквалистые усиления ветра, сильные дожди и ливни.
В отдельных районах количество выпавших осадков достигало критериев опасного природного явления. В результате полностью погибли посевы сельхозкультур на площади 3,6 тысячи гектаров.
Кировские сельхозтоваропроизводители понесли ущерб на сумму более 20 млн рублей.
Режим ЧС был введен в Яранском, Арбажском, Нолинском и Уржумском районах.
По итогам обсуждений комиссия рекомендовала подготовить правовой акт о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. После чего министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области направит в Минсельхоз РФ пакет документов для осуществления оценки ущерба кировских аграриев.
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