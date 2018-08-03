В Кировской области подвели предварительные итоги программы по переселению из аварийного жилфонда.
Заместитель председателя правительства Кировской области Владислав Кадыров провел совещание по вопросам реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы.
В совещании принимал участие заместитель генерального директора государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Сучков. На встрече обсуждались предварительные итоги реализации областной адресной программы.
Сергей Сучков рассказал о проверенных в ходе визита в Кировскую область объектах, строящихся в рамках программы, и подчеркнул необходимость их ввода в эксплуатацию до конца текущего года.
- В настоящее время задача всех сторон и, прежде всего, руководителей муниципальных образований, учитывая опыт и ошибки прошлых лет, до конца 2018 года завершить реализацию мероприятий программы, - подчеркнул Владислав Кадыров.
Представители Фонда содействия реформированию ЖКХ также встретились с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. В ходе встречи участники отметили, что завершение реализации мероприятий программы до конца текущего года имеет высокую социальную значимость для региона.
На сегодняшний день в Реестр аварийного жилищного фонда Кировской области включено 803 аварийных многоквартирных дома общей площадью 141 тысяча кв. метров. В рамках данной программы уже удалось переселить 7422 человека. Это 79% от всех граждан, проживающих в аварийном жилье, признанным таковым до 1 января 2012 года. До конца 2018 года планируется переселить в новые квартиры общей площадью 32 тысячи кв. метров еще 1956 человек.
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