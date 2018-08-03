ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

14 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.2826
EURO: 79.9521
Погода в городе Кирове:
вечером:  +10...+12°C
ночью:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

В Кировской области подвели предварительные итоги программы по переселению из аварийного жилфонда.

Сегодня, 12:28 | Просмотров: 89 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Заместитель председателя правительства Кировской области Владислав Кадыров провел совещание по вопросам реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы.
 
В совещании принимал участие заместитель генерального директора государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Сучков. На встрече обсуждались предварительные итоги реализации областной адресной программы.
 
В Кировской области подвели предварительные итоги программы по переселению из аварийного жилфонда.Сергей Сучков рассказал о проверенных в ходе визита в Кировскую область объектах, строящихся в рамках программы, и подчеркнул необходимость их ввода в эксплуатацию до конца текущего года.
 
- В настоящее время задача всех сторон и, прежде всего, руководителей муниципальных образований, учитывая опыт и ошибки прошлых лет, до конца 2018 года завершить реализацию мероприятий программы, - подчеркнул Владислав Кадыров.
 
Представители Фонда содействия реформированию ЖКХ также встретились с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. В ходе встречи участники отметили, что завершение реализации мероприятий программы до конца текущего года имеет высокую социальную значимость для региона.
 
На сегодняшний день в Реестр аварийного жилищного фонда Кировской области включено 803 аварийных многоквартирных дома общей площадью 141 тысяча кв. метров. В рамках данной программы уже удалось переселить 7422 человека. Это 79% от всех граждан, проживающих в аварийном жилье, признанным таковым до 1 января 2012 года. До конца 2018 года планируется переселить в новые квартиры общей площадью 32 тысячи кв. метров еще 1956 человек.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Игорь Васильев предложил создать в Кирове кампус для студентов разных вузов.

12:38 14.09.2018


Игорь Васильев предложил создать в Кирове кампус для студентов разных вузов.

В Кировской области подвели предварительные итоги программы по переселению из аварийного жилфонда.

12:28 14.09.2018


В Кировской области подвели предварительные итоги программы по переселению из аварийного жилфонда.

До конца 2020 года в город Кирс инвестируют более 200 млн рублей.

12:22 14.09.2018


До конца 2020 года в город Кирс инвестируют более 200 млн рублей.

Жителя Кирова приговорили к 14 годам колонии за нападение на двух пенсионерок.

11:54 14.09.2018


Жителя Кирова приговорили к 14 годам колонии за нападение на двух пенсионерок.

В Кирове ищут похитителей бутылки виски.

11:33 14.09.2018


В Кирове ищут похитителей бутылки виски.

35 опорных школ Кировской области получат электронные учебники.

18:39 13.09.2018


35 опорных школ Кировской области получат электронные учебники.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

18:26 13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Все новости

Вести. Кировская область

Образовательный проект для школьников «Палитра творческих профессий»

15:13 14.09.2018


Образовательный проект для школьников «Палитра творческих профессий»

Необычные текстильные коллажи в выставочном зале художественного музея

10:25 14.09.2018


Необычные текстильные коллажи в выставочном зале художественного музея

В Опаринском районе впервые после зимы вновь замечены волки

10:15 14.09.2018


В Опаринском районе впервые после зимы вновь замечены волки

Мусорный коллапс в Котельниче

20:45 13.09.2018


Мусорный коллапс в Котельниче

Паралимпийский вид спорта "Бочча" стал еще доступнее

18:01 13.09.2018


Паралимпийский вид спорта "Бочча" стал еще доступнее

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области на переселение из аварийного жилья направят 98 млн рублей.

03.08.2018


В Кировской области на переселение из аварийного жилья направят 98 млн рублей.

Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Кировской области ещё более 88 млн. рублей

25.11.2014


Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Кировской области ещё более 88 млн. рублей

Фонд ЖКХ направит в Кировскую область ещё 47 млн. рублей

23.12.2014


Фонд ЖКХ направит в Кировскую область ещё 47 млн. рублей

Из ветхого жилья переселят 1687 жителей Кировской области.

27.10.2014


Из ветхого жилья переселят 1687 жителей Кировской области.

Кировчане покидают аварийное жильё

15.07.2016


Кировчане покидают аварийное жильё

Кировская область вошла в двадцатку лучших по переселению из аварийного жилья.

15.02.2016


Кировская область вошла в двадцатку лучших по переселению из аварийного жилья.

Популярные новости

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

06.09.2018


Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх