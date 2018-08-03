В Кировской области подвели предварительные итоги программы по переселению из аварийного жилфонда.

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Заместитель председателя правительства Кировской области Владислав Кадыров провел совещание по вопросам реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы.

В совещании принимал участие заместитель генерального директора государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Сучков. На встрече обсуждались предварительные итоги реализации областной адресной программы.

Сергей Сучков рассказал о проверенных в ходе визита в Кировскую область объектах, строящихся в рамках программы, и подчеркнул необходимость их ввода в эксплуатацию до конца текущего года.

- В настоящее время задача всех сторон и, прежде всего, руководителей муниципальных образований, учитывая опыт и ошибки прошлых лет, до конца 2018 года завершить реализацию мероприятий программы, - подчеркнул Владислав Кадыров.

Представители Фонда содействия реформированию ЖКХ также встретились с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. В ходе встречи участники отметили, что завершение реализации мероприятий программы до конца текущего года имеет высокую социальную значимость для региона.

На сегодняшний день в Реестр аварийного жилищного фонда Кировской области включено 803 аварийных многоквартирных дома общей площадью 141 тысяча кв. метров. В рамках данной программы уже удалось переселить 7422 человека. Это 79% от всех граждан, проживающих в аварийном жилье, признанным таковым до 1 января 2012 года. До конца 2018 года планируется переселить в новые квартиры общей площадью 32 тысячи кв. метров еще 1956 человек.