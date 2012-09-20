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На заседании постоянной комиссии Кировской городской Думы по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности депутаты заслушали информацию об устранении нарушений в работе «Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта».

После проведенной Контрольно-счетной палатой г. Кирова проверки всплыли факты злоупотреблений, допущенных руководством предприятия.

В частности, «Центральная диспетчерская служба» создала ООО «Электронный проездной». И в обеих организациях трудились по совместительству одни и те же сотрудники. Сейчас они либо переведены на неполный рабочий день по основному месту работы, либо уволены. Заявление об уходе написал и бывший директор ЦДС Александр Рыболовлев.

Новый руководитель Олег Семаков только начал вникать в ситуацию. Так, выяснилось, что из казны города в ЦДС было передано оборудование на сумму свыше 580 млн рублей: это 6 мультиэкранов для обустройства «умных» остановок. Но пока найдено место для установки только одного из них – перед переездом в Нововятском районе.

Что касается платной парковки на ул. Комсомольской, то оборудование для нее еще не приобретено, поэтому не функционирует и сервис «Прими карту». По словам Олега Семакова, сейчас он намерен лично связаться с провайдерской фирмой, чтобы ускорить процесс.

На предыдущем заседании обсуждался вопрос о передаче функций программы «Транспортная карта» от ООО «Электронный проездной» Центральной диспетчерской службе. Однако, пояснил Семаков, лицензии на все системы принадлежат «ЭП» без права передачи третьим лицам. Во-вторых, может возникнуть проблема перезаключения договоров с более чем 240 тыс. кировчан – владельцев транспортных карт. Сейчас ситуацию изучают юристы.

По данным проверок КСП, мимо муниципальной казны через «Электронный проездной» ежегодно «проходили» 6-7 млн. рублей.

- Для нас принципиально важно, чтобы доходы, получаемые ЦДС, шли на развитие городской транспортной инфраструктуры, - подвела итог обсуждения Елена Ковалева. – В каких-то вопросах разберутся правоохранительные органы, установят виновных, но задача создать модель новой организации, которая станет работать на благо города, лежит на нас.