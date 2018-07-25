В регионе открылся Фонд развития промышленности
Региональное Правительство уделяет большое внимание оказанию содействия предприятиям в получении государственной поддержки и повышения инвестиционной привлекательности региона. Дополнительным инструментом поддержки станет созданный Государственный фонд развития промышленности Кировской области.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одна из самых главных задач государственных - это выполнение поручения Президента по увеличению доли гражданской и продукции двойного назначения, которая будет выпускаться на заводах оборонно-промышленного комплекса, напомню, что до 2030 года данная доля должна составлять не менее 50%».
Отметим, что сейчас эта доля находится на общероссийском уровне и по итогам 2017 года превышает 17% от общего объема продукции предприятий ОПК.
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ВМП "АВМТЕК":
«Если мы все вместе с помощью Фонда это направление будем осваивать, я думаю, в развитии Кировской области мы добьемся очередных результатов».
Ключевая задача Фонда - финансовая поддержка промышленных предприятий, планирующих выпуск новой продукции, расширяющих или модернизирующих уже действующее производство продукции гражданского назначения.
ОЛЬГА СЕМАКОВА, ДИРЕКТОР НО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ":
«Основные виды поддержки, которые будет оказывать Фонд, - предоставление льготных займов, в настоящее время существует 8 программ финансирования, также будут проведены различного рода консультации, в том числе, по субсидированию».
Льготное заемное федеральное финансирование позволит предприятиям сформировать долгосрочные программы, увеличить выпуск импортозамещающей продукции, создавать новые рабочие места, кроме того, увеличится и налогооблагаемая база Кировской области.
ГЕННАДИЙ МАМАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ЛЕПСЕ":
«Работа проведена большая, и она, безусловно, окажет помощь в модернизации, привлечении инвестиционных проектов, поддержки не только большого, среднего, но и малого бизнеса. В добрый путь!».
Добавим, что первая выдача заемных средств запланирована на начало 2019 года.
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