В регионе открылся Фонд развития промышленности

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Накануне состоялось торжественное открытие Фонда развития промышленности Кировской области. Его задача - повысить доступность финансовых ресурсов для предприятий региона.Региональное Правительство уделяет большое внимание оказанию содействия предприятиям в получении государственной поддержки и повышения инвестиционной привлекательности региона. Дополнительным инструментом поддержки станет созданный Государственный фонд развития промышленности Кировской области.Отметим, что сейчас эта доля находится на общероссийском уровне и по итогам 2017 года превышает 17% от общего объема продукции предприятий ОПК.Ключевая задача Фонда - финансовая поддержка промышленных предприятий, планирующих выпуск новой продукции, расширяющих или модернизирующих уже действующее производство продукции гражданского назначения.Льготное заемное федеральное финансирование позволит предприятиям сформировать долгосрочные программы, увеличить выпуск импортозамещающей продукции, создавать новые рабочие места, кроме того, увеличится и налогооблагаемая база Кировской области.Добавим, что первая выдача заемных средств запланирована на начало 2019 года.