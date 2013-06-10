В Кирове начались проверки такси.
Проверки проводит ИФНС России по городу Кирову совместно с Управлением ГИБДД и Министерством транспорта.
Во время первого рейда были проверены 20 водителей такси и выявлены многочисленные нарушения.
Часть водителей работают без лицензии на пассажироперевозки, без регистрации в качестве ИП и без трудового договора.
Междугородные рейсы обслуживал автоперевозчик, который не отчитывался по НДФЛ и страховым взносам.
Подобные проверки станут регулярными.
Таксистам-нелегалам рекомендуют, не дожидаясь проверок и штрафов, вставать на учёт в качестве индивидуальных предпринимателей, заключать трудовые договоры и отчитываться в налоговой инспекции.
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