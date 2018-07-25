В Кировской области начнут выплачивать 5 тысяч рублей на второго ребенка, не посещающего детский сад.

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Новое пособие получают семьи, в которых ребенок по объективным причинам не может посещать государственный или муниципальный детский сад.

Ежемесячная социальная выплата с 1 марта будет предоставляться на второго ребенка, рожденного после 31 августа 2017 года или усыновленного и достигшего возраста полутора лет не ранее 1 марта 2019 года.

Выплата введена по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева для улучшения демографической ситуации. В 2019 году на эту меру поддержки предусмотрено более 80 млн рублей.

Право на получение ежемесячной социальной выплаты имеет один из родителей (усыновителей) ребенка, совместно с ним проживающий, а среднедушевой доход на одного члена семьи на момент назначения пособия не должен превышать 21 тысячу рублей.

Доходы всех членов семьи будут учитываться за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной социальной выплаты подается при достижении ребенком возраста полутора лет в орган социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ.