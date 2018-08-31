В Кирове построят 4 новые дороги.

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В 2019 в Кирове предстоит строительство 4-х городских трасс по федеральной программе «Жилище».

Проекты строительства дорог по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева в Урванцево, а также по улицам Мостовицкой (от Чистопрудненской до Фестивальной) и Ивана Попова (от Чистопрудненской до развязки с круговым движением в микрорайоне Чистые пруды) согласованы на всех уровнях.

Из федерального бюджета выделено финансирование в общем объеме 519 млн рублей, сейчас готовится конкурсная документация.

В мае начнется строительство дорог по улицам Мостовицкой и Ивана Попова.

На улицы Капитана Дорофеева и Энтузиастов дорожные строители выйдут к концу июня, когда учебный год завершится в расположенных в этом микрорайоне школе и детском саду. Строительство дорог потребует прекращения движения транспорта, в том числе и общественного.

Все 4 новые дороги в Кирове планируется сдать не позднее октября 2019 года.