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Новости / Экономика

В апреле в Кирове начнут ямочный ремонт.

Вчера, 16:09 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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В первую очередь работы будут проведены на магистральных улицах.
 
На эти цели заложено более 4,5 миллиона рублей.
 
Ямочный ремонт будет проведен на участках, которые в текущем году не войдут в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
 
В 2019 году по проекту планируется отремонтировать 20 участков - 38,7 км улиц площадью 668,123 тыс. кв. метров, на что потребуется 1 млрд. 45 млн. рублей.
 
В перечень объектов вошли основные магистрали: улицы Воровского, Ленина, Щорса, Московская, Производственная, дамба от старого моста, Октябрьский проспект.
 
Наряду с ремонтом полотна будут проводиться установка «лежачих полицейских», оборудование бордюров и нанесение разметки на пешеходные переходы.


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