В апреле в Кирове начнут ямочный ремонт.

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В первую очередь работы будут проведены на магистральных улицах.

На эти цели заложено более 4,5 миллиона рублей.

Ямочный ремонт будет проведен на участках, которые в текущем году не войдут в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

В 2019 году по проекту планируется отремонтировать 20 участков - 38,7 км улиц площадью 668,123 тыс. кв. метров, на что потребуется 1 млрд. 45 млн. рублей.

В перечень объектов вошли основные магистрали: улицы Воровского, Ленина, Щорса, Московская, Производственная, дамба от старого моста, Октябрьский проспект.

Наряду с ремонтом полотна будут проводиться установка «лежачих полицейских», оборудование бордюров и нанесение разметки на пешеходные переходы.