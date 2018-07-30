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Новости / Экономика

В Кирове ООО "Фанерный комбинат Бора" повторно оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконное сжигание отходов.

Сегодня, 18:39 | Просмотров: 93 | Версия для печати
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В министерство охраны окружающей среды Кировской области поступило обращение, в котором сообщалось, что в микрорайоне Лянгасово г. Кирова на территории одного из деревоперерабатывающих предприятий сжигают отходы.
 
Сотрудники управления государственного экологического надзора министерства провели административное расследование.
 
Удалось доказать, что ООО «Фанерный комбинат Бора» незаконно сжигало отходы древесного шпона.
 
В ноябре 2018 года за аналогичное нарушение предприятие уже было привлечено к административной ответственности. Тогда штраф составил 50 000 рублей.
 
В результате ООО «Фанерный комбинат Бора» повторно привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами» (ст. 8.2 Кодекса об административных правонарушениях).
 
Назначенный штраф составил уже 100 000 рублей. На предприятии устранили нарушение, выявленное министерством в июле 2018 года.
 
На сегодняшний день фанерный комбинат поставлен на государственный учет в региональном реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду.


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