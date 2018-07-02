В течение 2019 года в Кировской области отремонтируют 120 километров дорог.

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В Кирове график работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполняется без отставаний.

В настоящее время дорожники ведут работы на 8 улицах.

На Октябрьском проспекте, улицах Воровского и Московской продолжается фрезерование и укладка выравнивающего слоя. Кроме того, осуществляется поднятие горловин колодцев и укладка железобетонных плит на остановках общественного транспорта «Цирк» и «Алые паруса».

Идет фрезерование на улице Упита, а также в Нововятском районе на улицах Опарина, Тренера Пушкарёва, Красноармейской и Ленина.

Акцент сделан на улицах, которые являются магистральными, имеют интенсивную транспортную нагрузку, в том числе и по общественному транспорту.

К ремонтным работам приступили и в Слободском. Всего в перечень объектов ремонта включено 11 участков дорожной сети.

Уже завершается ремонт автодороги от улицы Профсоюзной до д. Щуково, на улице Бабушкина, Кирова, Мира и Профсоюзная. Подготовительные работы к ремонту начались на улицах: Красноармейская, Свердлова, Гоголя и Маршала Конева.

Всего до конца 2024 года на реализацию нацпроекта в регионе будет направлено 17 млрд рублей, в 2019 году - 2,3 млрд рублей.

По итогу к 2024 году доля дорог регионального значения и кировской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, составит 50% и 87 % соответственно.