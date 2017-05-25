Сегодня налоговые инспекторы провели рейд в торговых центрах Кирова. Выяснилось, что кассовые аппараты применяют не все.
В торговых точках, которые проверяют налоговики, выявлено не одно нарушение. Это и отсутствие онлайн-касс, и то, что продажу осуществляют наемные работники. Для таких предпринимателей новый порядок использования контрольно-кассовой техники стал обязательным с 1 июля 2018 года.
НИКОЛАЙ БЕХТЕРЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ИФНС РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«С данными предпринимателями в дальнейшем планируется провести работу по уточнению ими своих обязательств по предоставлению налоговой отчетности за своих наемных работников, соответствующую отчетность они в налоговый орган не предоставляют».
В этом году в России завершается третий этап реформы контрольно-кассовой техники. В Кирове до 1 июля на использование онлайн-касс должны перейти еще почти две тысячи предпринимателей. Те, которые не имеют наемных работников.
ЕКАТЕРИНА ПРОЗОРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИФНС РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Будет много налогоплательщиков, которые будут записаны в очередь и могут не успеть до 1 июля всю эту процедуру провести, поэтому хотелось бы, чтобы сегодня налогоплательщики активизировались, и до 1 июня могли бы знать, где, какую заявку они оставят, у кого будут приобретать контрольно-кассовую технику».
Помимо формирования прозрачности в экономике, реформа ККТ дает дополнительные возможности и покупателям. В том числе, это быстрая и удобная проверка легальности кассового чека через бесплатное мобильное приложение. В случае возникновения вопросов потребители могут тут же направить жалобу в налоговую службу.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"