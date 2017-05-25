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Новости / Экономика

Налоговые инспекторы провели рейд в торговых центрах Кирова

Вчера, 17:43 | Просмотров: 152 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Сегодня налоговые инспекторы провели рейд в торговых центрах Кирова. Выяснилось, что кассовые аппараты применяют не все.

В торговых точках, которые проверяют налоговики, выявлено не одно нарушение. Это и отсутствие онлайн-касс, и то, что продажу осуществляют наемные работники. Для таких предпринимателей новый порядок использования контрольно-кассовой техники стал обязательным с 1 июля 2018 года.

Налоговые инспекторы провели рейд в торговых центрах КироваНИКОЛАЙ БЕХТЕРЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ИФНС РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«С данными предпринимателями в дальнейшем планируется провести работу по уточнению ими своих обязательств по предоставлению налоговой отчетности за своих наемных работников, соответствующую отчетность они в налоговый орган не предоставляют».
 
 
В этом году в России завершается третий этап реформы контрольно-кассовой техники. В Кирове до 1 июля на использование онлайн-касс должны перейти еще почти две тысячи предпринимателей. Те, которые не имеют наемных работников.

Налоговые инспекторы провели рейд в торговых центрах КироваЕКАТЕРИНА ПРОЗОРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИФНС РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Будет много налогоплательщиков, которые будут записаны в очередь и могут не успеть до 1 июля всю эту процедуру провести, поэтому хотелось бы, чтобы сегодня налогоплательщики активизировались, и до 1 июня могли бы знать, где, какую заявку они оставят, у кого будут приобретать контрольно-кассовую технику».
 
 
Помимо формирования прозрачности в экономике, реформа ККТ дает дополнительные возможности и покупателям. В том числе, это быстрая и удобная проверка легальности кассового чека через бесплатное мобильное приложение. В случае возникновения вопросов потребители могут тут же направить жалобу в налоговую службу.


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