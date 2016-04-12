В России выпустят сторублевые купюры, покрытые специальным лаком.

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Банк России начнет массовый выпуск в обращение сторублевок, покрытым лаком.

Первая тестовая партия была выпущена еще в 2016 году в четырех вариантах.

В текущем году ЦБ намерен покрыть лаком около трети новых сторублевок.

Обработанные специальным составом они медленнее загрязняются и срок их использования увеличивается. Специалисты уже подсчитали, что экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию.

На ощупь и по внешнему виду лакированные банкноты практически ничем не будут отличаться от обычных.