В Кирове началось строительство четырех новых дорог.

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В 2019 году в областном центре по федеральной программе «Жилище» будут построены трассы по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева, Мостовицкой и Ивана Попова.

Из федерального бюджета выделено 519 млн рублей. На данный момент строители вышли на площадки в Урванцево и Чистых прудах.

В Урванцево работы начались на улице Энтузиастов. Чтобы обеспечить бесперебойное трнаспортное сообщение, рабочие сначала сделают левую часть дороги (где нет плит).

Затем по построенной левой части будет пущено движение, а дорожники перейдут на правую часть, где сегодня лежат дорожные плиты, и на данный момент транспорт передвигается по этой части дороги.

По такой схеме будут строиться все 4 улицы.

В настоящее время начались работы и на улице Мостовицкой в Чистых прудах.

Выполнение основных работ на всех четырех трассах должно быть завершено до конца октября.

Еще месяц - до 25 ноября - дается на установку сетей наружного освещения, остановочных павильонов, дорожных знаков и разметку проезжей части.