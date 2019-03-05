В Кирове началось строительство четырех новых дорог.
В 2019 году в областном центре по федеральной программе «Жилище» будут построены трассы по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева, Мостовицкой и Ивана Попова.
Из федерального бюджета выделено 519 млн рублей. На данный момент строители вышли на площадки в Урванцево и Чистых прудах.
В Урванцево работы начались на улице Энтузиастов. Чтобы обеспечить бесперебойное трнаспортное сообщение, рабочие сначала сделают левую часть дороги (где нет плит).
Затем по построенной левой части будет пущено движение, а дорожники перейдут на правую часть, где сегодня лежат дорожные плиты, и на данный момент транспорт передвигается по этой части дороги.
По такой схеме будут строиться все 4 улицы.
В настоящее время начались работы и на улице Мостовицкой в Чистых прудах.
Выполнение основных работ на всех четырех трассах должно быть завершено до конца октября.
Еще месяц - до 25 ноября - дается на установку сетей наружного освещения, остановочных павильонов, дорожных знаков и разметку проезжей части.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.