Строительство автотоннеля в Нововятском районе планируют начать в 2021 году.
Данная тема обсуждалась на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Кировской области.
Строительство путепровода в Нововятском районе поможет снять проблему многочасовых пробок на пересечении ул. Советской Нововятского района и железнодорожных путей Транссибирской магистрали.
Вопрос о финансировании строительства был рассмотрен на федеральном уровне в рамках рабочей встречи председателя правительства Кировской области Александра Чурина с замминистра транспорта Иннокентием Алафиновым. Со стороны федерального ведомства проект был поддержан и в 2021 году планируется приступить к строительству.
В настоящее время администрация города Кирова сделала запрос в ГЖД на выдачу технических условий на строительство.
Со стороны ГЖД направлены реквизиты для оформления договора на выдачу данных технических условий.
фото нововятск.рф
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