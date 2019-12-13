Депутаты ОЗС обсудили областной бюджет на следующий год

На заседании комитета по бюджету и комитета по социальным вопросам при Законодательном собрании региона решались вопросы о том на какие цели пойдут средства, выделенные Кировской области в следующем году.Дотации из федерального бюджета в региональную казну в следующем году увеличиваются на 10% и это максимальный процент, который возможен для регионов Российской Федерации. Увеличенное финансирование будет продолжено также и в последующие 2 года. Президент поставил перед регионами амбициозные задачи по кардинальному улучшению уровня жизни россиян, на эти цели уже выделяются и будут выделяться огромные средства как в рамках нацпроектов, так и по другим направлениям.Среди новых направлений социальной политики необходимо назвать пилотный проект по лекарственному возмещению для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на него заложено 148 миллионов рублей. Утвержденные на комитете по бюджету проекты законов были напрямую связаны с вопросами, которые в тот же день обсуждались на комитете по социальным вопросам. И в первую очередь, это меры поддержки семьям с детьми.Кроме того, в Кировской области на третьего ребенка в семье устанавливается новый размер ежемесячной выплаты - 10 461 рубль. раньше выплата составляла 7,5 тыс. рублей. Добавим, что необходимые поправки в бюджете и законах Кировской области, касающихся мер социальной поддержки будут рассмотрены завтра на Заседании ОЗС.