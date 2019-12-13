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Депутаты ОЗС обсудили областной бюджет на следующий год

Депутаты ОЗС обсудили областной бюджет на следующий год

Сегодня, 11:30
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Иван Швецов
Депутаты ОЗС обсудили областной бюджет на следующий год


На заседании комитета по бюджету и комитета по социальным вопросам при Законодательном собрании региона решались вопросы о том на какие цели пойдут средства, выделенные Кировской области в следующем году.

Дотации из федерального бюджета в региональную казну в следующем году увеличиваются на 10% и это максимальный процент, который возможен для регионов Российской Федерации. Увеличенное финансирование   будет продолжено также и в последующие 2 года.  Президент поставил перед регионами амбициозные задачи по кардинальному улучшению уровня жизни россиян, на эти цели уже выделяются и будут выделяться огромные средства как в рамках нацпроектов, так и по другим направлениям.

ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На 2020 год бюджет увеличивается на 2 миллиарда 283 миллиона, на 2021 год 748 миллионов и 2022 626 миллиона рублей.  Это все целевые средства».

Среди новых направлений социальной политики необходимо назвать пилотный проект по лекарственному возмещению для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на него заложено 148 миллионов рублей. Утвержденные на комитете по бюджету проекты законов были напрямую связаны с вопросами, которые в тот же день обсуждались на комитете по социальным вопросам.  И в первую очередь, это меры поддержки семьям с детьми.

ГАЛИНА БУРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОЗС КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Семьи, имеющие детей с 3 до 4 лет и не получившие возможность устроить детей в детский сад в виду отсутствия этих мест будут получать дополнительную выплату в размере 2 тысяч рублей.  Еще один законопроект, связанный с поддержкой детей — это касается выплаты на 3-го ребенка.  Ранее была выплата 7484 рубля. Она увеличена до 10641 рублей».

Кроме того, в Кировской области на третьего ребенка в семье устанавливается новый размер ежемесячной выплаты - 10 461 рубль. раньше выплата составляла 7,5 тыс. рублей.  Добавим, что необходимые поправки в бюджете и законах Кировской области, касающихся мер социальной поддержки будут рассмотрены завтра на Заседании ОЗС.
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