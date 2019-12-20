На Мурашинском фанерном заводе запущена вторая линия по производству фанеры

На Мурашинском фанерном заводе открылась вторая линия производства широкоформатной фанеры. В планах - запуск линии ламинирования и строительство цеха по производству топливных гранул - пеллет.Запуск второй линии позволил вдвое увеличить объемы производства широкоформатной березовой фанеры - с 60 до 120 тысяч кубометров в год. Сегодня это одно из крупнейших высокотехнологичных деревообрабатывающих предприятий Кировской области, где было создано около 600 новых рабочих мест. Задача формирования коллектива была непростой.Предприятие мирового уровня открылось в Мурашах в 2017 году и сейчас является градообразующим. Важная составляющая экономической политики — ответственность перед территорией, на которой расположено производство. Еще на этапе строительства между Мурашинским фанерным заводом и правительством Кировской области было заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. За три года на поддержку социальных учреждений муниципального образования было направлено более 6,5 миллионов рублей.Одним из важных этапов в развитии завода стало создание подъездных путей и открытие железнодорожной контейнерной площадки для отгрузки готовой продукции. На предприятии также освоили выпуск топливных брикетов, которые производятся на современном немецком оборудовании из отходов производства. Кроме того, началось строительство цеха по выпуску пеллет. После его запуска все отходы будут перерабатываться непосредственно на предприятии.И уже в начале следующего года на Мурашинском заводе планируют запустить линию ламинирования фанеры. Этот вид продукции широко используется в мебельном производстве, строительстве и даже в машиностроении - для облицовки дверей, кузовов и напольных покрытий транспортных средств.