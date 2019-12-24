В областной антимонопольной службе подвели итоги года

Нефтяные компании выполнили все соглашения с правительством России по сдерживанию цен на топливо. В областной антимонопольной службе подвели итоги мониторинга стоимости бензина. В среднем топливо подорожало на 4 процента. Также сотрудники ФАС проверили цены на продукты.
В конце года УФАС России по региону проводит мониторинг по тем продуктам, которые обладают повышенным спросом в новогодние праздники, а именно - наполнение салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой".
МАРИНА НИКОНОВА РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По данным Росстата, средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для салата "Оливье" в Кировской области составила 286 рублей, 45 копеек, в среднем, по ПФО эта цифра составляет 287 рублей, 26 копеек, и в среднем по России - 326 рублей, 47 копеек».
Кировский набор продуктов для "Оливье" занимает 24 место из 85 регионов России. Что касается нужных продуктов для "Сельди под шубой", то в среднем стоимость составит 141 рубль, 69 копеек. Результаты мониторинга цен на мясо, крупы, овощи и другие продукты питания за 11 месяцев показали положительную динамику. Индекс роста цен на продовольственные товары составил 1,92%, что меньше индекса инфляции, который составил 4,6%.
В регионе за год потребительские цены на определённые виды продуктов питания изменились следующим образом:
МАРИНА НИКОНОВА РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В Кировской области наблюдалось снижение потребительских цен на такие продовольственные товары, как масло подсолнечное, свинина, кура охлажденная и мороженая, картофель, капуста белокочанная свежая, огурцы свежие, сахар-песок. Практически не изменились цены на творог, говядину бескостную и яйца куриные».
Рост цен от 1 до 5 % коснулся таких продуктов, как пастеризованное молоко - 2,5% и 3,2% жирности, вареную колбасу, сливочное масло, мороженную разделанную рыбу, кроме лососевых пород.
МАРИНА НИКОНОВА РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Рост цен более 5% в Кировской области наблюдался на следующие продукты питания: крупа гречневая, помидоры свежие, свёкла столовая, яблоки, рис шлифованный, лук репчатый и говядина, кроме бескостного мяса, а также рыба охлажденная и мороженная, разделанная лососевых пород».
На говядину цены повысились в связи с изменением закупочной цены, а на рыбу - из-за перераспределения спроса на более дорогую рыбу.
Отдельный разговор был по гречневой крупе. Многие помнят, что в 2014 году произошел аномальный рост цен на этот вид зерновых, в этом году цены также выросли, но не так глобально, как тогда. Причина роста в том, что Алтайский край снизил посевные площади. Отдельной темой разговора стали изменения цен на нефть. За 11 месяцев цены на бензин изменились следующим образом:
МАРИНА НИКОНОВА РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На 2,3% - 92-й бензин, 95-й бензин - так же - 2,3% и дизельное топливо - 2,1%».
Рост цен на бензин ниже уровня инфляции. Но это только одна из компаний. Местные производители повысили цены на чуть больший процент.