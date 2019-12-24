В областной антимонопольной службе подвели итоги года

Нефтяные компании выполнили все соглашения с правительством России по сдерживанию цен на топливо. В областной антимонопольной службе подвели итоги мониторинга стоимости бензина. В среднем топливо подорожало на 4 процента. Также сотрудники ФАС проверили цены на продукты.В конце года УФАС России по региону проводит мониторинг по тем продуктам, которые обладают повышенным спросом в новогодние праздники, а именно - наполнение салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой".Кировский набор продуктов для "Оливье" занимает 24 место из 85 регионов России. Что касается нужных продуктов для "Сельди под шубой", то в среднем стоимость составит 141 рубль, 69 копеек. Результаты мониторинга цен на мясо, крупы, овощи и другие продукты питания за 11 месяцев показали положительную динамику. Индекс роста цен на продовольственные товары составил 1,92%, что меньше индекса инфляции, который составил 4,6%.В регионе за год потребительские цены на определённые виды продуктов питания изменились следующим образом:Рост цен от 1 до 5 % коснулся таких продуктов, как пастеризованное молоко - 2,5% и 3,2% жирности, вареную колбасу, сливочное масло, мороженную разделанную рыбу, кроме лососевых пород.На говядину цены повысились в связи с изменением закупочной цены, а на рыбу - из-за перераспределения спроса на более дорогую рыбу.Отдельный разговор был по гречневой крупе. Многие помнят, что в 2014 году произошел аномальный рост цен на этот вид зерновых, в этом году цены также выросли, но не так глобально, как тогда. Причина роста в том, что Алтайский край снизил посевные площади. Отдельной темой разговора стали изменения цен на нефть. За 11 месяцев цены на бензин изменились следующим образом:Рост цен на бензин ниже уровня инфляции. Но это только одна из компаний. Местные производители повысили цены на чуть больший процент.