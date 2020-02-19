В Кировской области дополнят условия предоставления компенсации взносов на капремонт. Изменения были рекомендованы к принятию комитетом по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи Законодательного Собрания Кировской области.В настоящее время право на 50% компенсацию имеют пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, которые проживают одни или в составе семьи из неработающих граждан пенсионного возраста.100% компенсация полагается гражданам, достигшим 80 лет, также либо одиноким, либо проживающим с неработающими пенсионерами.Предлагается также предоставлять компенсацию гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет, совместно проживающих с неработающими инвалидами 1-й и (или) 2-й групп. Компенсация будет оплачиваться возвратом уплаченных гражданами взносов (при отсутствии долгов).Необходимо отметить, что компенсация предоставляется в пределах областного стандарта нормативной площади жилого помещения. В Кировской области он установлен в размере: 18 квадратных метров площади жилого помещения на одного члена семьи из трех и более человек; 21 квадратный метр - на одного члена семьи из двух человек; 33 квадратных метра - на одиноко проживающего человека.