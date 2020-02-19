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20 февраля 01:20
19 фев 17:49 В кировском Дворце Единоборств прошло Первенство области по рукопашному бою 19 фев 17:48 В Кирове прошел традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск" 19 фев 17:44 В Кировской области дополнят условия предоставления компенсации взносов на капремонт. 19 фев 17:22 В Кирове демонтируют новогодний городок. 19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу.
В Кировской области дополнят условия предоставления компенсации взносов на капремонт.

В Кировской области дополнят условия предоставления компенсации взносов на капремонт.

Вчера, 17:44
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В Кировской области дополнят условия предоставления компенсации взносов на капремонт.

В Кировской области дополнят условия предоставления компенсации взносов на капремонт. Изменения были рекомендованы к принятию комитетом по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи Законодательного Собрания Кировской области.

В настоящее время право на 50% компенсацию имеют пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, которые проживают одни или в составе семьи из неработающих граждан пенсионного возраста.

100% компенсация полагается гражданам, достигшим 80 лет, также либо одиноким, либо проживающим с неработающими пенсионерами.

Предлагается также предоставлять компенсацию гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет, совместно проживающих с неработающими инвалидами 1-й и (или) 2-й групп. Компенсация будет оплачиваться возвратом уплаченных гражданами взносов (при отсутствии долгов).

Необходимо отметить, что компенсация предоставляется в пределах областного стандарта нормативной площади жилого помещения. В Кировской области он установлен в размере: 18 квадратных метров площади жилого помещения на одного члена семьи из трех и более человек; 21 квадратный метр - на одного члена семьи из двух человек; 33 квадратных метра - на одиноко проживающего человека.
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