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Новости / Образование

Выполнение комплекса ГТО дает дополнительные баллы к ЕГЭ

Сегодня, 10:41 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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Успешное выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» дает возможность абитуриентам получить дополнительные баллы к результатам Единого госэкзамена.

Соответствующий документ о присвоении знака отличия необходимо предоставить в приемную комиссию вуза.

Накануне вышел очередной приказ Министерства спорта РФ «О присвоении знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» №91нг.

С 2015 года это уже 16-й документ, удостоверяющий присвоение золотых знаков отличия гражданам РФ. Всего в приказ попали 59 863 человека из 82 субъектов РФ, в том числе 662 жителя города Кирова и Кировской области.

По всем вопросам, связанным с реализацией комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Кирове, можно обращаться в АНО «Центр молодежи и спорта» по адресу: улица Воровского, 79, кабинет № 214, телефоны: 54-62-58, 54-43-84.


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