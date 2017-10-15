Открытие Циолковских чтений в Кирове
Вчера, 17:42 | Просмотров: 127 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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- Мы поздравляем вас с началом работы форума. Наша страна становится все сильнее благодаря тем, кто старался вести ее вперед, таким был и К.Э. Циолковский.
Вот так, запросто, из открытого космоса, космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский поприветствовали участников "Молодежных Циолковских чтений". Большой читальный зал библиотеки Герцена собрал более 150 ребят со всей России, от Хабаровска до Севастополя, тех, кто увлекается космосом и грезит о его просторах. В распоряжении участников десять секций, где каждый может высказаться. И сказать есть о чем. Так основатель Циолковских чтений, летчик-космонавт Виктор Савиных два дня изучал одни только тезисы к докладам выступающих.
ВИКТОР САВИНЫХ, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Меня порадовало, что вятские предложили сушить яблоки для космонавтов! Мы услышим доклады об экзопланетах, о том, как строить новые корабли, телескопы».
Юных исследователей космоса интересует космическая техника и технологии, аэрокосмическое моделирование, история авиации и космонавтики. Школьники и студенты в течение двух дней будут защищать свои работы перед космонавтами, профессорами, специалистами Роскосмоса.
ЕКАТЕРИНА ДОЛГУШЕВА, УЧАСТНИК "МОЛОДЕЖНЫХ ЦИОЛКОВСКИХ ЧТЕНИЙ", МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
«Я приехала с работой "Кировский аэроклуб и его воспитанники". Там я рассказываю об аэроклубе, его историю, историю в наши дни».
ДМИТРИЙ ЖАБИН, УЧАСТНИК "МОЛОДЕЖНЫХ ЦИОЛКОВСКИХ ЧТЕНИЙ", МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
«Я приехал с документальным фильмом про Виктора Талалихина. Он не боясь смерти, шел в бой и единственный сбил немецкий истребитель, рискуя жизнью».
ВЛАДИМИР СИМАКОВ, УЧАСТНИК "МОЛОДЕЖНЫХ ЦИОЛКОВСКИХ ЧТЕНИЙ", МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
«Я приехал с художественной работой "звуки космоса". Я хотел показать романтическую сторону космоса, не научную, и удивить всех».
Организаторы Циолковских чтений надеялись в этом году провести их уже в новом Детском космическом Центре. Но завершить внутренние работы в здании к сроку не удалось - в центре идет монтаж оборудования. Впрочем, в год юбилея Константина Циолковского космический Центр все же откроют, и произойдет это, по словам губернатора, в самое ближайшее время.
- Он готов!
- Губернатор все никак не назначит время открытия, занят.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы сейчас на космических чтениях договоримся о сроках открытия. Уже планетарий работает, осталось торжественно открыть».
Молодежные Циолковские чтения проводятся в Кирове с 1989 года. За прошедшие годы в форуме приняло участие свыше четырех тысяч школьников и студентов со всей страны. Это значит, что благодаря городу Кирову и его связи с Циолковским, юных поклонников космоса становится все больше.
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