Открытие Циолковских чтений в Кирове

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Сегодня космонавты с Международной космической станции поздравили кировчан со 160-летием Константина Циолковского. Так начался всероссийский форум "14-е Молодежные Циолковские чтения".Вот так, запросто, из открытого космоса, космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский поприветствовали участников "Молодежных Циолковских чтений". Большой читальный зал библиотеки Герцена собрал более 150 ребят со всей России, от Хабаровска до Севастополя, тех, кто увлекается космосом и грезит о его просторах. В распоряжении участников десять секций, где каждый может высказаться. И сказать есть о чем. Так основатель Циолковских чтений, летчик-космонавт Виктор Савиных два дня изучал одни только тезисы к докладам выступающих.Юных исследователей космоса интересует космическая техника и технологии, аэрокосмическое моделирование, история авиации и космонавтики. Школьники и студенты в течение двух дней будут защищать свои работы перед космонавтами, профессорами, специалистами Роскосмоса.Организаторы Циолковских чтений надеялись в этом году провести их уже в новом Детском космическом Центре. Но завершить внутренние работы в здании к сроку не удалось - в центре идет монтаж оборудования. Впрочем, в год юбилея Константина Циолковского космический Центр все же откроют, и произойдет это, по словам губернатора, в самое ближайшее время.Молодежные Циолковские чтения проводятся в Кирове с 1989 года. За прошедшие годы в форуме приняло участие свыше четырех тысяч школьников и студентов со всей страны. Это значит, что благодаря городу Кирову и его связи с Циолковским, юных поклонников космоса становится все больше.