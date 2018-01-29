Собрание по ЕГЭ
У Анны Шкляевой в этом году школу заканчивает средний сын. Мама троих детей уверена - хорошие результаты будут только у тех, у кого не пропал интерес к учебе.
АННА ШКЛЯЕВА, МАМА ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКА:
«Если у ребенка есть желание, то, я думаю, что школа, учителя, родители сделают все, чтобы он как можно успешнее сдал экзамены, поэтому самая главная проблема - захотеть учиться ребенку».
До 1 февраля выпускники школ этого года должны подать заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы, а выпускники прошлых лет - в Кировский Центр оценки качества образования на Спасской, 67.
ege.43edu.ru
Причем, всем участникам рекомендуют проверить, соответствуют ли эти данные заложенным в региональной информационной системе.
НИКОЛАЙ ШАЛАГИНОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
«Если, допустим, ваш ребенок заходит на сайт и видит, что у него вместо физики почему-то указана биология, вот эту информацию надо срочно доводить до школы, до ответственного лица, и мы оперативно можем эту ошибку исправить, и он сможет сдать физику в соответствующий день экзаменов, потому что он будет заявлен и будет находиться в списках».
Второй уровень проверки будет проходить в конце апреля-начале мая. Для каждого участника распечатают уведомления, где также необходимо проверить все паспортные данные. Что касается выпускников девятых классов, заявления на сдачу экзаменов они должны подать до 1 марта. Они будут сдавать четыре предмета - русский язык, математику и две дисциплины по выбору.
ЕЛЕНА ВОРОНКИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если девятиклассник не сдал три или все четыре экзамена, он не получает аттестат и допускается к пересдаче только в сентябре, если он не сдал один или два экзамена, независимо, обязательные это были экзамены или по выбору, он допускается к повторной сдаче итоговой аттестации в дополнительные сроки летом, если он в эти сроки не сдает, то опять-таки допускается к прохождению ГИА в сентябре 18 года».
Отметим, что в этом году непосредственно в пунктах проведения экзаменов будут печататься не только контрольно-измерительные материалы, но и весь комплект, включая бланки. Об этом новшестве также узнали родители на собрании по ЕГЭ.
ТАТЬЯНА КОТЮРГИНА, МАМА ДЕВЯТИКЛАССНИКА:
«Я думаю, что больше волнуемся мы, родители, потому что нам хочется гордиться и радоваться успехам, которых добиваются наши дети, хотя дети, я думаю, волнуются тоже».
В помощь ученикам и их родителям Рособрнадзором подготовлен цикл видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ. Своими советами делятся выпускники прошлых лет, получившие высокие баллы на экзаменах.
- Определитесь с уровнем своих знаний и поставьте цель, допустим, 80 баллов или 90, у каждого эта цель будет своя, второе, это правильно распределите свое время.
Кроме того, об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов рассказывают руководители федеральных комиссий по разработке контрольных материалов и отвечают на вопросы выпускников.
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