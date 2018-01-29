ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

29 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.2908
EURO: 69.8513
Погода в городе Кирове:
ночью:  -13...-11°C
утром:  -13...-11°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

Собрание по ЕГЭ

Сегодня, 15:19 | Просмотров: 129 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
До первого февраля выпускники кировских школ должны определиться, какие экзамены они будут сдавать в этом году. Срок для учащихся девятых классов - 1 марта. Об особенностях контрольных испытаний шла речь на областном родительском собрании.

У Анны Шкляевой в этом году школу заканчивает средний сын. Мама троих детей уверена - хорошие результаты будут только у тех, у кого не пропал интерес к учебе.

Собрание по ЕГЭАННА ШКЛЯЕВА, МАМА ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКА:
«Если у ребенка есть желание, то, я думаю, что школа, учителя, родители сделают все, чтобы он как можно успешнее сдал экзамены, поэтому самая главная проблема - захотеть учиться ребенку».

До 1 февраля выпускники школ этого года должны подать заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы, а выпускники прошлых лет - в Кировский Центр оценки качества образования на Спасской, 67.

ege.43edu.ru

Причем, всем участникам рекомендуют проверить, соответствуют ли эти данные заложенным в региональной информационной системе.

НСобрание по ЕГЭИКОЛАЙ ШАЛАГИНОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
«Если, допустим, ваш ребенок заходит на сайт и видит, что у него вместо физики почему-то указана биология, вот эту информацию надо срочно доводить до школы, до ответственного лица, и мы оперативно можем эту ошибку исправить, и он сможет сдать физику в соответствующий день экзаменов, потому что он будет заявлен и будет находиться в списках».

Второй уровень проверки будет проходить в конце апреля-начале мая. Для каждого участника распечатают уведомления, где также необходимо проверить все паспортные данные. Что касается выпускников девятых классов, заявления на сдачу экзаменов они должны подать до 1 марта. Они будут сдавать четыре предмета - русский язык, математику и две дисциплины по выбору.

Собрание по ЕГЭЕЛЕНА ВОРОНКИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если девятиклассник не сдал три или все четыре экзамена, он не получает аттестат и допускается к пересдаче только в сентябре, если он не сдал один или два экзамена, независимо, обязательные это были экзамены или по выбору, он допускается к повторной сдаче итоговой аттестации в дополнительные сроки летом, если он в эти сроки не сдает, то опять-таки допускается к прохождению ГИА в сентябре 18 года».

Отметим, что в этом году непосредственно в пунктах проведения экзаменов будут печататься не только контрольно-измерительные материалы, но и весь комплект, включая бланки. Об этом новшестве также узнали родители на собрании по ЕГЭ.

Собрание по ЕГЭТАТЬЯНА КОТЮРГИНА, МАМА ДЕВЯТИКЛАССНИКА:
«Я думаю, что больше волнуемся мы, родители, потому что нам хочется гордиться и радоваться успехам, которых добиваются наши дети, хотя дети, я думаю, волнуются тоже».

В помощь ученикам и их родителям Рособрнадзором подготовлен цикл видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ. Своими советами делятся выпускники прошлых лет, получившие высокие баллы на экзаменах.

- Определитесь с уровнем своих знаний и поставьте цель, допустим, 80 баллов или 90, у каждого эта цель будет своя, второе, это правильно распределите свое время.

Кроме того, об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов рассказывают руководители федеральных комиссий по разработке контрольных материалов и отвечают на вопросы выпускников.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Трое кировчан примут участие в Зимней Олимпиаде-2018.

19:22 29.01.2018


Трое кировчан примут участие в Зимней Олимпиаде-2018.

С 1 февраля в Кировской области будет увеличена ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам.

14:17 29.01.2018


С 1 февраля в Кировской области будет увеличена ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам.

В Кирове перед судом предстанут пятеро наркоторговцев.

14:12 29.01.2018


В Кирове перед судом предстанут пятеро наркоторговцев.

Болельщиков, планирующих посетить матчи ЧМ по футболу, предупредили о возможном появлении фальшивых банкоматов.

13:40 29.01.2018


Болельщиков, планирующих посетить матчи ЧМ по футболу, предупредили о возможном появлении фальшивых банкоматов.

В поселке Рудничном врач-педиатр выйдет на полный рабочий день с 1 февраля.

12:53 29.01.2018


В поселке Рудничном врач-педиатр выйдет на полный рабочий день с 1 февраля.

В Кирове продолжаются кражи имущества, оставленного в подъездах домов.

9:52 29.01.2018


В Кирове продолжаются кражи имущества, оставленного в подъездах домов.

Жительница Кирово-Чепецка столкнулась с мошенничеством при покупке авиабилетов.

9:45 29.01.2018


Жительница Кирово-Чепецка столкнулась с мошенничеством при покупке авиабилетов.

Все новости

Вести. Кировская область

Первенство по биатлону в Перекопе

17:52 29.01.2018


Первенство по биатлону в Перекопе

Презентация альбома к 170-летию Виктора Васнецова

17:50 29.01.2018


Презентация альбома к 170-летию Виктора Васнецова

Собрание по ЕГЭ

15:19 29.01.2018


Собрание по ЕГЭ

Кировчане жалуются на нерегулярную работу общественного транспорта по вечерам

15:15 29.01.2018


Кировчане жалуются на нерегулярную работу общественного транспорта по вечерам

В Кирове состоялся ежегодный студенческий бал

12:17 29.01.2018


В Кирове состоялся ежегодный студенческий бал

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Девятиклассники выбрали предметы для сдачи ГИА

16.03.2017


Девятиклассники выбрали предметы для сдачи ГИА

Собрание по ЕГЭ

25.01.2017


Собрание по ЕГЭ

Прием заявлений на ЕГЭ

15.01.2015


Прием заявлений на ЕГЭ

В сентябре можно будет пересдать ЕГЭ

21.07.2016


В сентябре можно будет пересдать ЕГЭ

Кировчанам рассказали о ЕГЭ и ГИА-2017

28.10.2016


Кировчанам рассказали о ЕГЭ и ГИА-2017

Итоги ЕГЭ

01.07.2014


Итоги ЕГЭ

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх