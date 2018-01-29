Собрание по ЕГЭ

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До первого февраля выпускники кировских школ должны определиться, какие экзамены они будут сдавать в этом году. Срок для учащихся девятых классов - 1 марта. Об особенностях контрольных испытаний шла речь на областном родительском собрании.У Анны Шкляевой в этом году школу заканчивает средний сын. Мама троих детей уверена - хорошие результаты будут только у тех, у кого не пропал интерес к учебе.До 1 февраля выпускники школ этого года должны подать заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы, а выпускники прошлых лет - в Кировский Центр оценки качества образования на Спасской, 67.Причем, всем участникам рекомендуют проверить, соответствуют ли эти данные заложенным в региональной информационной системе.Второй уровень проверки будет проходить в конце апреля-начале мая. Для каждого участника распечатают уведомления, где также необходимо проверить все паспортные данные. Что касается выпускников девятых классов, заявления на сдачу экзаменов они должны подать до 1 марта. Они будут сдавать четыре предмета - русский язык, математику и две дисциплины по выбору.Отметим, что в этом году непосредственно в пунктах проведения экзаменов будут печататься не только контрольно-измерительные материалы, но и весь комплект, включая бланки. Об этом новшестве также узнали родители на собрании по ЕГЭ.В помощь ученикам и их родителям Рособрнадзором подготовлен цикл видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ. Своими советами делятся выпускники прошлых лет, получившие высокие баллы на экзаменах.Кроме того, об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов рассказывают руководители федеральных комиссий по разработке контрольных материалов и отвечают на вопросы выпускников.