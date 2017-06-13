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Новости / Образование

Более 60-ти кировчан сдают ЕГЭ по русскому языку досрочно

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 107 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Более 60-ти кировчан сдают ЕГЭ по русскому языку досрочно. Большинство из них - это выпускники прошлых лет. Только три человека оканчивают школу в этом году.

С собой паспорт, ручка. В кабинет, где проходит экзамен, можно так же принести минеральную воду и что-нибудь перекусить. Меры безопасности на ЕГЭ, как всегда, повышенные.

- Ваше место 4-а. Пожалуйста, проходите.

Сегодня на экзамен пришли выпускники прошлых лет. Мария Долматова свой первый ЕГЭ успешно сдала два года назад. Девушка учится на юриста в одном из вузов Нижнего Новгорода.

Более 60-ти кировчан сдают ЕГЭ по русскому языку досрочноМАРИЯ ДОЛМАТОВА:
«Просто хочется более творческую профессию, поэтому решила пересдать ЕГЭ.
- Вам нужен результат или зачет-незачет?
- Конечно результат.
- Хороший. Хотелось бы».

Для Константина Симонов это первый ЕГЭ в жизни. Получить высшее образование он решил в сорок четыре года. Это значительно поможет карьерному росту. Константин поступает на техническую специальность.

- Как оцениваете свои знания? Готовы к свершениям?
- Время покажет.

Досрочно сдать ЕГЭ по русскому языку сегодня решили более 60-ти человек.

Более 60-ти кировчан сдают ЕГЭ по русскому языку досрочноНИКОЛАЙ ШАЛАГИНОВ, ЧЛЕН ГЭК, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
«В Кировской области один пункт сдачи досрочного ЕГЭ на базе вот вечерней школы г. Кирова. Она у нас ежегодно является таким пунктом проведения в досрочный период. И в целом экзамены проходят успешно. Надеемся сегодня он будет успешным не только для организаторов, но и для участников экзаменов».

Результаты экзамена будут известны в начале апреля.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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