Более 60-ти кировчан сдают ЕГЭ по русскому языку досрочно
С собой паспорт, ручка. В кабинет, где проходит экзамен, можно так же принести минеральную воду и что-нибудь перекусить. Меры безопасности на ЕГЭ, как всегда, повышенные.
- Ваше место 4-а. Пожалуйста, проходите.
Сегодня на экзамен пришли выпускники прошлых лет. Мария Долматова свой первый ЕГЭ успешно сдала два года назад. Девушка учится на юриста в одном из вузов Нижнего Новгорода.
МАРИЯ ДОЛМАТОВА:
«Просто хочется более творческую профессию, поэтому решила пересдать ЕГЭ.
- Вам нужен результат или зачет-незачет?
- Конечно результат.
- Хороший. Хотелось бы».
Для Константина Симонов это первый ЕГЭ в жизни. Получить высшее образование он решил в сорок четыре года. Это значительно поможет карьерному росту. Константин поступает на техническую специальность.
- Как оцениваете свои знания? Готовы к свершениям?
- Время покажет.
Досрочно сдать ЕГЭ по русскому языку сегодня решили более 60-ти человек.
НИКОЛАЙ ШАЛАГИНОВ, ЧЛЕН ГЭК, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
«В Кировской области один пункт сдачи досрочного ЕГЭ на базе вот вечерней школы г. Кирова. Она у нас ежегодно является таким пунктом проведения в досрочный период. И в целом экзамены проходят успешно. Надеемся сегодня он будет успешным не только для организаторов, но и для участников экзаменов».
Результаты экзамена будут известны в начале апреля.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
19.03.2018