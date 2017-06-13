Поделиться новостью:

Более 60-ти кировчан сдают ЕГЭ по русскому языку досрочно. Большинство из них - это выпускники прошлых лет. Только три человека оканчивают школу в этом году.С собой паспорт, ручка. В кабинет, где проходит экзамен, можно так же принести минеральную воду и что-нибудь перекусить. Меры безопасности на ЕГЭ, как всегда, повышенные.Сегодня на экзамен пришли выпускники прошлых лет. Мария Долматова свой первый ЕГЭ успешно сдала два года назад. Девушка учится на юриста в одном из вузов Нижнего Новгорода.Для Константина Симонов это первый ЕГЭ в жизни. Получить высшее образование он решил в сорок четыре года. Это значительно поможет карьерному росту. Константин поступает на техническую специальность.Досрочно сдать ЕГЭ по русскому языку сегодня решили более 60-ти человек.Результаты экзамена будут известны в начале апреля.