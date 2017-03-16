Какие новшества ждут выпускников в этом году по ЕГЭ

Поделиться новостью:

Близится напряжённая пора для выпускников школ и их родителей: в конце мая начинается основной этап сдачи единого государственного экзамена. Первые экзамены по выбору пройдут уже 25 мая.К ЕГЭ - готовы. Сегодня недостаточно обладать лишь знаниями по предмету - важно не нарушить правила сдачи экзамена. Для его проведения в Кировской области будет организована работа 72 пунктов проведения экзамена на базе общеобразовательных организаций.В целом, кардинальных изменений в ЕГЭ-2018 не будет. Для того, чтобы сдать экзамен достаточно школьной программы. Во всех пунктах проведения экзамена будут применены новые технологии печати КИМ в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ, а готовность системы видеонаблюдения уже обеспечена. Однако, есть в этом году и небольшие новшества.Добавим, что наиболее популярными предметами по выбору в 2018 году стали обществознание, физика, биология и история.