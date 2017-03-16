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Новости / Образование

Какие новшества ждут выпускников в этом году по ЕГЭ

Сегодня, 18:05 | Просмотров: 95 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Близится напряжённая пора для выпускников школ и их родителей: в конце мая начинается основной этап сдачи единого государственного экзамена. Первые экзамены по выбору пройдут уже 25 мая.

К ЕГЭ - готовы. Сегодня недостаточно обладать лишь знаниями по предмету - важно не нарушить правила сдачи экзамена. Для его проведения в Кировской области будет организована работа 72 пунктов проведения экзамена на базе общеобразовательных организаций.

Какие новшества ждут выпускников в этом году по ЕГЭОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день в нашей области всё готово к проведению ЕГЭ, все пункты проведения экзаменов готовы, все работники знают свои права и обязанности, расположение и подготовку всех помещений, назначение ответственных за обеспечение контрольно-пропускного режима в пунктах проведения».

В целом, кардинальных изменений в ЕГЭ-2018 не будет. Для того, чтобы сдать экзамен достаточно школьной программы. Во всех пунктах проведения экзамена будут применены новые технологии печати КИМ в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ, а готовность системы видеонаблюдения уже обеспечена. Однако, есть в этом году и небольшие новшества.

Какие новшества ждут выпускников в этом году по ЕГЭНИКОЛАЙ ШАЛАГИНОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
«В этом году все экзаменационные материалы односторонние, черно-белые, вот это очень важно, почему, потому что если в прошлые годы бланки ответов были двусторонние и можно было писать ответ на второй стороне, то в этом году можно писать только на одной стороне и если участник напишет ответы на другой стороне, то они уже учитываться физически не будут».

Добавим, что наиболее популярными предметами по выбору в 2018 году стали обществознание, физика, биология и история.


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