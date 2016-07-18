Кировский школьник стал победителем Международной математической олимпиады.
В румынском городе Клуж прошла 59-я международная математическая олимпиада.
Выпускник кировского физико-математического лицея 17-летний Сергей Лучинин принял участие в турнире в составе сборной команды российских школьников.
За звание сильнейших математиков мира приехали побороться 116 команд. Россияне завоевали 5 золотых и 1 серебряную медаль, выведя нашу команду в тройку лучших по итогам олимпиады.
В этом году в сборную России вошли шесть школьников. Кроме Сергея Лучинина на международном турнире в Румынии побывали представители из Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга.
Несколько лет подряд Сергей Лучинин был призером и победителем Всероссийской олимпиады по математике, побеждал в областных и региональных турнирах.
В ближайшие дни Сергей Лучинин вернется в Киров и будет ожидать результатов зачисления в вуз. На следующей неделе его ждут в летней многопредметной школе в поселке Вишкиль, где юноша попробует себя в роли преподавателя математики.
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