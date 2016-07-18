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Новости / Образование

Кировский школьник стал победителем Международной математической олимпиады.

Сегодня, 15:19 | Просмотров: 100 | Версия для печати
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В румынском городе Клуж прошла 59-я международная математическая олимпиада.
 
Выпускник кировского физико-математического лицея 17-летний Сергей Лучинин принял участие в турнире в составе сборной команды российских школьников.
 
За звание сильнейших математиков мира приехали побороться 116 команд. Россияне завоевали 5 золотых и 1 серебряную медаль, выведя нашу команду в тройку лучших по итогам олимпиады.
 
В этом году в сборную России вошли шесть школьников. Кроме Сергея Лучинина на международном турнире в Румынии побывали представители из Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга.
 
Несколько лет подряд Сергей Лучинин был призером и победителем Всероссийской олимпиады по математике, побеждал в областных и региональных турнирах.
 
В ближайшие дни Сергей Лучинин вернется в Киров и будет ожидать результатов зачисления в вуз. На следующей неделе его ждут в летней многопредметной школе в поселке Вишкиль, где юноша попробует себя в роли преподавателя математики.


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