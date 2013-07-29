Детский фонд проводит акцию "Здравствуй, школа"

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Кировское отделение Детского фонда вновь объявило акцию "Здравствуй, школа". Её цель - собрать письменные товары для нуждающихся семей.





Кировчане могут помочь детям и превратить 1 сентября в настоящий праздник.





ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА":

«Мы не можем допустить, чтобы кто-то из ребят просто не пошел в школу только по той причине, что нет тетради, нет ручки, нет одного, другого, третьего, поэтому вот ради этого, цель одна - помочь всем тем, кто к нам обращается с подготовкой, отправить в страну знаний. И это нам удается. Удается благодаря поддержке кировчан».





Чтобы собрать ребенка к учебному году, нужны немалые средства. Подготовка становится проблемой для малообеспеченных и многодетных семей.





ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА":

«Мы понимаем и, обращаясь к кировчанам, мы не говорим, что претендуем на дорогущие рюкзаки по тысяче и более. Нам нужны рюкзаки, нам нужно все то, что необходимо: и тетради, и ручки, все другие принадлежности, нам нужна одежда и обувь».





Уже 29 лет силами неравнодушных людей фонд дарит нуждающимся детям по-настоящему радостное путешествие в страну знаний. В этом году заявление на материальную помощь уже написали более 300 человек.