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Новости / Образование

В 2019 году в Кирове построят пять новых детских садов.

Сегодня, 17:41 | Просмотров: 100 | Версия для печати
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В Кировской области в текущем году планируется открыть 15 новых дошкольных учреждений.
 
В рамках соглашения Кировской области с Министерством просвещения РФ в Кирове детский сад-ясли для детей от 1,5 до 3 лет могут построить на свободном земельном участке на улице Красноармейской.
 
В 2019-2020 годах в регионе, помимо этого учреждения будут построены еще 14 детских садов в районах области: в Верхнекамском, Опаринском, Слободском, Оричевском, Фаленском, Мурашинском, Советском, а также в городах: Кирово-Чепецк, Котельнич и Слободской.
 
Четыре детских сада построят в Кирове: на улицах Заводская, 10а (270 мест), Чистопруднинская, 15 (260 мест), Гагарина, 2а (270 мест) и по линии ФЦП «Жилище» в ЖК «Метроград» на 220 мест.
 
В общей сложности будет создано более 2000 мест, из них около 1300 - для детей в возрасте до 3 лет. До 1 мая по новым дошкольным учреждениям должна быть подготовлена проектная документация и проведена государственная экспертиза с определением сметной стоимости строительства.
 
В декабре 2018 года в городе Кирове в эксплуатацию сдано 6 детских садов в микрорайонах Озерки, Чистые пруды, Урванцево, ЖК «Метро» и Нововятском районе.
 
Новые садики примут детей в конце первого квартала 2019 год.


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