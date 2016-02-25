ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

27 февраля 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.7570
EURO: 74.8249
Погода в городе Кирове:
вечером:  -13...-11°C
ночью:  -10...-8°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

В Кирове прошел фестиваль по робототехнике и интеллектуальным системам «РоботоБУМ»

Сегодня, 17:44 | Просмотров: 65 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове прошел фестиваль по робототехнике и интеллектуальным системам «РоботоБУМ». Его участниками стали более 70 школьников из Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Омутнинска и Кумен.

Масштабное мероприятие по робототехнике объединило школьников самых разных возрастов - будущих ученых, изобретателей конструкторов, программистов и робототехников. Ребята смогли представить свои работы в категориях "Робототехнические устройства" и "Бытовые и транспортные роботы". Лев Бабинцев победитель в категории "Роботехнические устройства". На суд жюри представил гидропонную ферму, которая позволяет беспочвенным способом выращивать зелень. Автоматизированный комплекс с помощью датчиков контролирует температуру воды, соленость и кислотность питательных веществ, тем самым человеку не нужно постоянно следить за данными показателями.

В Кирове прошел фестиваль по робототехнике и интеллектуальным системам «РоботоБУМ»ЛЕВ БАБИНЦЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ В КАТЕГОРИИ "РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА":
«Эта вещь очень нужная, особенно учитывая климат и малое количество пригодных почв, а т.к. здесь используется беспочвенный способ довольно популярный, в том числе используемый в космосе, то эта система потенциально может стать хорошим конкурентам на мировом рынке, где такие разработки уже есть».
 
 
Фестиваль являлся региональным этапом Всероссийской конференции и фестиваля "РоботоБУМ" и всероссийской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным системам среди учащихся. Он направлен на развитие интереса к изобретательной деятельности, навыков инженерно-технической и проектной деятельности школьников, а также воспитанию будущих инженерных кадров современной России.

В Кирове прошел фестиваль по робототехнике и интеллектуальным системам «РоботоБУМ»ПАВЕЛ СМИРНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЛИЦЕЯ №28 Г. КИРОВА:
«Дети могут показать совершенно любое свое творчество. В некоторых фестивалях есть определенные рамки, использование определенных наборов, конструкций, на этом фестивале дети проявлять свое творчество независимо не от чего».
 
 
Добавим, что лучшие работы и команды победители смогут представить свои изобретения на конференции в международном детском центре "Артек" и на международном научно-техническом системно-инженерном конкурсе в Сколково.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Коллекция кировского ботанического сада пополнилась новым тропическим растением.

12:02 27.02.2019


Коллекция кировского ботанического сада пополнилась новым тропическим растением.

Следком: в деле главы Малмыжского района появились новые эпизоды взяток.

20:35 26.02.2019


Следком: в деле главы Малмыжского района появились новые эпизоды взяток.

На жительницу Лузского района завели уголовное дело за жестокое обращение с собственными детьми.

20:26 26.02.2019


На жительницу Лузского района завели уголовное дело за жестокое обращение с собственными детьми.

В деревню Русское построят дорогу за 12 млн рублей.

20:06 26.02.2019


В деревню Русское построят дорогу за 12 млн рублей.

В Кирове сотрудники ФСБ закрыли мошеннический медицинский центр.

19:45 26.02.2019


В Кирове сотрудники ФСБ закрыли мошеннический медицинский центр.

Под сводами кирово-чепецкой «Олимп-Арены» поднимут именной свитер Александра Мальцева.

14:14 26.02.2019


Под сводами кирово-чепецкой «Олимп-Арены» поднимут именной свитер Александра Мальцева.

Кировские силачи отличились на всероссийских стартах.

14:11 26.02.2019


Кировские силачи отличились на всероссийских стартах.

Все новости

Вести. Кировская область

ГФИ по Кировской области провел координационное совещание по борьбе с коррупцией

18:16 27.02.2019


ГФИ по Кировской области провел координационное совещание по борьбе с коррупцией

В Кирове прошел фестиваль по робототехнике и интеллектуальным системам «РоботоБУМ»

17:44 27.02.2019


В Кирове прошел фестиваль по робототехнике и интеллектуальным системам «РоботоБУМ»

Областной центр продолжает утопать в " снежной каше"

17:43 27.02.2019


Областной центр продолжает утопать в " снежной каше"

Заседание комитета по социальным вопросам

17:41 27.02.2019


Заседание комитета по социальным вопросам

В Кирове прошел финал зимней Спартакиады учащихся по хоккею с мячом

10:48 27.02.2019


В Кирове прошел финал зимней Спартакиады учащихся по хоккею с мячом

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Фестиваль по робототехнике прошел на базе лицея информационных технологий № 28

25.02.2016


Фестиваль по робототехнике прошел на базе лицея информационных технологий № 28

Фестиваль робототехники

25.02.2015


Фестиваль робототехники

В Кирове прошел фестиваль роботехники

25.03.2015


В Кирове прошел фестиваль роботехники

В Кирове прошел городской конкурс по спортивной робототехнике среди школьников

28.04.2016


В Кирове прошел городской конкурс по спортивной робототехнике среди школьников

В Кирове прошла олимпиада по робототехнике

30.05.2018


В Кирове прошла олимпиада по робототехнике

Кировские школьники победили на Всероссийской олимпиаде по робототехнике

17.06.2015


Кировские школьники победили на Всероссийской олимпиаде по робототехнике

Популярные новости

Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

15.02.2019


Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

22.02.2019


Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

13.02.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

19.02.2019


В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

18.02.2019


В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

Дефицит кадров в детских садах города Кирова

22.02.2019


Дефицит кадров в детских садах города Кирова

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх