В Кирове прошел фестиваль по робототехнике и интеллектуальным системам «РоботоБУМ». Его участниками стали более 70 школьников из Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Омутнинска и Кумен.
Масштабное мероприятие по робототехнике объединило школьников самых разных возрастов - будущих ученых, изобретателей конструкторов, программистов и робототехников. Ребята смогли представить свои работы в категориях "Робототехнические устройства" и "Бытовые и транспортные роботы". Лев Бабинцев победитель в категории "Роботехнические устройства". На суд жюри представил гидропонную ферму, которая позволяет беспочвенным способом выращивать зелень. Автоматизированный комплекс с помощью датчиков контролирует температуру воды, соленость и кислотность питательных веществ, тем самым человеку не нужно постоянно следить за данными показателями.
ЛЕВ БАБИНЦЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ В КАТЕГОРИИ "РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА":
«Эта вещь очень нужная, особенно учитывая климат и малое количество пригодных почв, а т.к. здесь используется беспочвенный способ довольно популярный, в том числе используемый в космосе, то эта система потенциально может стать хорошим конкурентам на мировом рынке, где такие разработки уже есть».
Фестиваль являлся региональным этапом Всероссийской конференции и фестиваля "РоботоБУМ" и всероссийской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным системам среди учащихся. Он направлен на развитие интереса к изобретательной деятельности, навыков инженерно-технической и проектной деятельности школьников, а также воспитанию будущих инженерных кадров современной России.
ПАВЕЛ СМИРНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЛИЦЕЯ №28 Г. КИРОВА:
«Дети могут показать совершенно любое свое творчество. В некоторых фестивалях есть определенные рамки, использование определенных наборов, конструкций, на этом фестивале дети проявлять свое творчество независимо не от чего».
Добавим, что лучшие работы и команды победители смогут представить свои изобретения на конференции в международном детском центре "Артек" и на международном научно-техническом системно-инженерном конкурсе в Сколково.
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