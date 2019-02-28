В регионе появятся мобильные «Кванториумы»

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- Родители посмотрели новости, когда открыли кванториум в Омутнинске, и задают вопросы, как это будет организовано у нас? Мы им пока ответить не можем.

В Кировской области будут работать три мобильных детских технопарка «Кванториум». В частности, об этом шла речь на первом заседании Клуба учителей.Уже на первом заседании стало понятно: вопросов к руководству области у педагогов накопилось немало. Валерий Протасов из Юрьи, например, намекнул, что их дети не меньше детей Омутнинска хотели бы иметь доступ к современным образовательным площадкам.Учителям из глубинки дали понять: открыть кванториум в каждом районе не получится. Слишком дорогое удовольствие. Вопрос доступности таких площадок будет решаться другим образом.Правда, когда появятся мобильные кванториумы и как будет организована их работа, на заседании не уточнили. Елена Прокашева из Торфяного задала вопрос относительно проекта "Современная школа", в котором участвует их учебное заведение.Учителя говорили о наболевшем, но вопросов, которые требуют пристального внимания, осталось немало. Глава региона предложил учителям встречаться раз в квартал. В следующий раз планируется обсудить тему передачи школ с муниципального на региональный уровень.