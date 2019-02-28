В регионе появятся мобильные «Кванториумы»
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Совместно с педагогическим сообществом обсуждать проблемы сферы образования и пути их решения, - то для чего создавался в Кирове клуб учителей. Наша область стала пилотным регионом, где появился такой клуб. В дальнейшем опыт планируют масштабировать и в других субъектах страны».
Уже на первом заседании стало понятно: вопросов к руководству области у педагогов накопилось немало. Валерий Протасов из Юрьи, например, намекнул, что их дети не меньше детей Омутнинска хотели бы иметь доступ к современным образовательным площадкам.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Планируется приобрести три мобильных технопарка для обучающихся сельских школ, занятиями будут охвачены тысячи детей из разных районов ежегодно».
Правда, когда появятся мобильные кванториумы и как будет организована их работа, на заседании не уточнили. Елена Прокашева из Торфяного задала вопрос относительно проекта "Современная школа", в котором участвует их учебное заведение.
- Возможно, ли предусмотреть с оснащением учреждения новым оборудованием выделение средств на ремонт таких учреждений или кабинетов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вопрос непраздный, такой же и в здравоохранении: можно томограф купить и в сарае поставить. Эстетическое удовольствие должно быть, в класс должно зайти приятно».
Учителя говорили о наболевшем, но вопросов, которые требуют пристального внимания, осталось немало. Глава региона предложил учителям встречаться раз в квартал. В следующий раз планируется обсудить тему передачи школ с муниципального на региональный уровень.
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