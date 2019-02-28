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Новости / Образование

Сотни школьников испытали свои силы в Туарминге

Сегодня, 11:16 | Просмотров: 45 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Несколько сотен школьников из разных районов области приняли участие в соревнованиях по Туармингу.

Холод не страшен, ребята волнуются за результат. Туарминг - это смесь туризма и армии. Соревнования заставляют школьников выложиться на полную. Сначала бег на лыжах по пересеченной местности, затем навесная переправа, а потом еще и в помещении нужно пройти ряд испытаний.

Спарринги на тренировочных мечах, метание ножей, стрельба из лука.
К последнему многие не готовы. Никита Непеин натягивает тетиву в первый раз. Несколько выстрелов ушли в "молоко", но молодой человек быстро разобрался и стал попадать в цель с завидной регулярностью. Однако, Никита уверен, что туарминг сегодня не самое сложное испытание.

Сотни школьников испытали свои силы в ТуармингеНИКИТА НЕПЕИН:
- Конкурс знаменных групп труднее.
- Почему?
- Там нужно показать все свои навыки строевой подготовки, которые выработаны не за один год.

Чеканя шаг, знаменные группы начинают выступление. Синхронность - это залог успеха. Никаких лишних движений. Школьникам необходимо презентовать знамя своего учебного заведения. После чего вновь пройти строем перед зрителями.

Среди участников конкурса знаменных групп - и старшеклассники, и ребята помладше. Командиры отрядов - в основном парни. Однако в некоторых командах девчонкам удалось завоевать право командовать знаменной группой.

Сотни школьников испытали свои силы в ТуармингеЛЕНА КОЛОБАНОВА:
«Выбирали, кто лучше марширует. У кого звонче голос. Надо было показывать знамя, рассказывать про него. Выполнять все команды командира».

Смотр знаменных групп в этом году посвящен 30-летию вывода войск из Афганистана. Большинство команд участвуют еще и в соревнованиях по туармингу.

Сотни школьников испытали свои силы в ТуармингеАЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всего у нас участвует на сегодня 33 команды. 27 участвуют в туарминге, 12 команд участвуют в знаменных группах. 33 - это школы. Это всего 20 районов Кировской области. География охвата с каждым годом у нас растет».

Всего на военно-патриотический фестиваль приехали более двух сотен детей со всей области.


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