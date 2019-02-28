Сотни школьников испытали свои силы в Туарминге

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Несколько сотен школьников из разных районов области приняли участие в соревнованиях по Туармингу.Холод не страшен, ребята волнуются за результат. Туарминг - это смесь туризма и армии. Соревнования заставляют школьников выложиться на полную. Сначала бег на лыжах по пересеченной местности, затем навесная переправа, а потом еще и в помещении нужно пройти ряд испытаний.Спарринги на тренировочных мечах, метание ножей, стрельба из лука.К последнему многие не готовы. Никита Непеин натягивает тетиву в первый раз. Несколько выстрелов ушли в "молоко", но молодой человек быстро разобрался и стал попадать в цель с завидной регулярностью. Однако, Никита уверен, что туарминг сегодня не самое сложное испытание.Чеканя шаг, знаменные группы начинают выступление. Синхронность - это залог успеха. Никаких лишних движений. Школьникам необходимо презентовать знамя своего учебного заведения. После чего вновь пройти строем перед зрителями.Среди участников конкурса знаменных групп - и старшеклассники, и ребята помладше. Командиры отрядов - в основном парни. Однако в некоторых командах девчонкам удалось завоевать право командовать знаменной группой.Смотр знаменных групп в этом году посвящен 30-летию вывода войск из Афганистана. Большинство команд участвуют еще и в соревнованиях по туармингу.Всего на военно-патриотический фестиваль приехали более двух сотен детей со всей области.