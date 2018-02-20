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Новости / Образование

В Слободском прошел «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 90 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Слободском состоялся «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В ходе Всероссийской акции мамы и папы выпускников сами прошли все этапы тестирования, которые скоро предстоит пройти их детям. Насколько сложным стало это испытание для родителей?

Пробный ЕГЭ - это попытка понять сложности, с которыми могут столкнуться школьники во время экзамена. Родители прошли всю процедуру - от регистрации до получения результатов.

- В день проведения экзамена запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения и передачи информации.

Один человек за партой, видеонаблюдение в каждой аудитории - условия сдачи Единого государственного экзамена для взрослых ничем не отличаются от полноценной аттестации выпускников.

В Слободском прошел «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»АЛЕВТИНА ЯКИМОВА УЧАСТНИЦА АКЦИИ:
«Сразу говорю, что немного, но готовилась, школу закончила уже очень давно, ничего не помню, конечно, подготовка нужна была, но как сдам, не знаю».
 
 
Хотя сами результаты не так важны, акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

В Слободском прошел «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С вашей стороны, конечно, требуется поддержка, чтобы ребенок не волновался, все ребята хорошо учатся, все настроены, все знают, как будет проходить экзамен, поэтому все справятся хорошо, желаю вашим выпускникам успехов, а сегодня вам - успешно сдать русский язык».
 
 
Родители слободских школьников смогли увидеть, как выглядят рабочие места участников тестирования, как происходит печать контрольных материалов прямо в пункте проведения экзамена.

В Слободском прошел «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»АНДРЕЙ КОЩЕЕВ, УЧАСТНИК АКЦИИ:
«Сейчас сложнее детям, чем в советские годы, раньше, по-моему, проще было».
 
 
Добавим, что впервые к Всероссийской акции регион присоединился в 2017 году. Родители кировских школьников уже проходили все этапы ЕГЭ в областном центре и в Кирово-Чепецке.


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